Smartphone, se disinstalli questa app preconfigurata scopri la sua vera velocità | Ti sembrerà di averne uno nuovo

Esiste un’app preconfigurata sui cellulari che è da disinstallare immediatamente per comprendere la sua reale velocità: non ti sembrerà vero.

Gli smartphone sono diventati, nel corso del tempo, dei dispositivi indispensabili per i cittadini di tutto il mondo. Si è partiti da lontano con i vecchi cellulari, enormi e super costosi. Erano pochi i cittadini che potevano permetterseli, poi, col passare del tempo, sono arrivati dei modelli meno costosi e, di conseguenza, maggiormente accessibili.

Consentivano di ricevere ed inviare messaggi e telefonate e, poi, alcuni, hanno anche dato la possibilità di giocare. Pensiamo, ad esempio, all’ormai iconico Snake di Nokia, per citarne uno. La tecnologia, però, come ben sapete, compie passi da gigante in pochissimo tempo e dai cellulari siamo passati agli smartphone.

Non c’erano più le tastiere fisiche. Al loro posto sono arrivati gli enormi schermi touch e, soprattutto, la connessione internet e le innumerevoli applicazioni che, ad oggi, consentono di fare tutto con un solo click e con i dati biometrici del possessore del device. Pensiamo alle tantissime piattaforme di messaggistica o a quelle social che consentono di connettere persone in qualsiasi posto del mondo si trovino.

Inoltre, poi, non possiamo non menzionare le piattaforme streaming, quelle che fungono da navigare e le App di Home Banking che danno la possibilità di controllare i conti correnti ed effettuare operazioni come bonifici e pagamento. Insomma, si può fare davvero di tutti. Queste App si dividono tra quelle scaricate dagli utenti e quelle presenti di default sui dispositivi. Purtroppo, tra queste ultimi ce n’è una da cancellare e disinstallare all’istante.

Disinstalla subito quest’App preconfigurata

Oggigiorno esiste un binomio inscindibile. Ebbene sì, avete capito benissimo, parliamo del binomio smartphone e internet. Senza questo, come ben sapete, nulla può funzionare. Si arresterebbe il corretto funzionamento delle tantissime applicazioni presenti. Bisogna avvalersi, per forza di cose, della connessione dello smartphone.

Certo, quando si è in casa o in ufficio si può chiedere soccorso alla connessione Wi-Fi. Ad ogni modo, però, non se ne può proprio fare a meno. Molto spesso, però, quest’ultima non va proprio bene: è lenta, a scatti, insomma, fa penare tutti. Così, si pensa di risolvere la problematica cambiando operatore, promozione, finendo col pagare anche in botto di soldi in più. Quel che nessuno sa è che esiste un’applicazione, preinstallata, che rallenta tutto. Va eliminata il prima possibile.

Un’app che rallenta tutto

Prima di giungere a conclusioni affrettate e che possono portare ad un esborso ulteriore di denaro, per risolvere la situazione, bisognerebbe prendere in considerazione anche altro. Ebbene sì, perché il problema potrebbe derivare, ad esempio, dal router. In questo caso, si farebbe meglio a spegnerlo ed a riavviarlo. Inoltre, meglio non connettere troppi dispositivi alla stessa linea in contemporanea.

Infine, poi, siamo arrivati al problema relativo all’applicazione che rallenta tutto. In realtà, non è solo una, ma ben due che trovate sempre installate sugli smartphone all’atto dell’acquisto. Parliamo sia di Facebook che di Messenger. Si tratta di due App che “hanno fame di segnale internet” sempre, anche quando sono in background. La prima ne ha bisogno per tenere aggiornati il feed, mentre la seconda ha necessità di internet per sincronizzarsi. Pertanto, quando non vengono utilizzate, sarebbe meglio non tenerle in background, ma disattivarle del tutto.