Ho ucciso la bolletta con un gadget da 5€: Il boiler ora è come se non ci fosse

Con un piccolissimo gadget dal costo di solo 5 euro, ho abbattuto le bollette in un attimo. Il Boiler adesso non mi fa più paura.

Al giorno d’oggi, tutte le famiglie italiane combattono con il caro prezzi e con l’inflazione. La crisi economica che si sta vivendo, iniziato con la pandemia di COVID e tutt’ora presente, nonostante timidi segnali di ripresa, si sta facendo sentire, diminuendo drasticamente il potere di acquisto di tutti i cittadini. Questi, per vivere, hanno necessità di utilizzare i risparmi conservati sui conti correnti.

Una delle cose che più fa paura è il rincaro dei prezzi dell’energia. Che si parli di fornitura di energia elettrica o di gas non fa alcuna differenza. Le bollette, dopo alcuni mesi in cui sono diventate meno pesanti, sono tornate ai livelli di qualche tempo fa e gli aumenti sono stati annunciati proprio dall’ARERA, nei mesi scorsi.

Le famiglie sono tornate sul web a sbirciare consigli e trucchi per tenere bassi i consumi e, ovviamente, la loro attenzione si è rivolta, come accade sempre, sulla caldaia e sugli elettrodomestici. La caldaia consente di riscaldare l’acqua sanitaria e quella dei riscaldamenti. Consuma tantissima energia ed il suo peso in bolletta è enorme.

Anche gli elettrodomestici non sono da meno. Pensiamo, ad esempio, al forno elettrico o alla lavastoviglie, ma non possiamo non menzionare anche il frigorifero, la lavatrice o la lavastoviglie tra i tanti presenti in casa. Inoltre, poi, non bisogna sottovalutare i consumi di quegli elettrodomestici definiti “piccoli”. Ebbene sì, di piccolo hanno solo le dimensione. Infine, c’è il Boiler o lo scaldabagno elettrico, dir si voglia. Si tratta di un killer silenzioso, di cui sono riuscito ad abbattere i consumi con un gadget da soli 5 euro.

Ora sembra che il Boiler in casa non ci sia: bollette abbattute

In casa, ogni famiglia possiede gli elettrodomestici che consentono di facilitare e velocizzare le faccende domestiche. Al giorno d’oggi si và veloci e non si ha il tempo, ad esempio, di lavare il bucato o le stoviglie a mano. In molte abitazioni, poi, non c’è la caldaia per riscaldare l’acqua sanitaria e quella per i riscaldamenti.

Ebbene sì, molti cittadini, me compreso, hanno deciso di optare per il Boiler elettrico. Una delle motivazioni principali riguarda la sua praticità e, anche in questo caso, la velocità di riscaldamento. Infatti, quando si vuole fare una doccia, se si ha in casa uno scaldabagno elettrico, l’acqua uscirà sempre e subito calda. Purtroppo, però, i suoi consumi sono assurdi: è un vampiro di energia. Tuttavia, chiunque può provare questo gadget, come ho fatto io, e vedrà un cambiamento rivoluzionario.

Mi è bastato questo dispositivo per non pensare più al Boiler e ai suoi consumi

I consumi di un boiler sono davvero eccessivi. Pensate che può incidere davvero tantissimo sulle bollette della fornitura di energia elettrica. In un anno si può arrivare a sborsare anche oltre 600€. Ecco che, allora, ho pensato di provare qualcosa per abbattere questi maledettissimi consumi. Ho sbirciato su internet e ho deciso di acquistare un piccolissimo dispositivo. Quest’ultimo, non ha minime solo le dimensioni, ma ha anche un prezzo super irrisorio.

Ebbene sì, avete capito benissimo, lo pagherete solo 5 euro. Di cosa sto parlando? Ho scoperto la spina con il timer analogico. L’ho inserita nella presa della corrente elettrica ed ho collegato la spina dello scaldabagno. Successivamente ho impostato il timer di accensione e quello di spegnimento. Piano piano, col tempo, ho capito che bastava una sola ora di accensione a fare sì che venisse prodotta l’acqua di cui avevamo bisogno. In questo modo, lo scaldabagno non sarà sempre attivo e non consumerà energia ogni qualvolta la temperatura dell’acqua scenderà e si attiveranno le resistenze per riscaldarla.