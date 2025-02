Neurologo svela il segreto del sonno: esiste una formula esatta per calcolare se è l’ora di andare a letto | Mai più zombie la mattina

Il neurologo ci svela ora il segreto del sonno, ci sarebbe una formula esatta per riuscire a sapere a che ora si deve andare a letto.

Se ti svegli spesso stanco, probabilmente nel tuo riposo c’è qualcosa che non va. Riposarsi a sufficienza e avere una buona qualità del sonno è veramente importante, per evitare che la stanchezza prende il sopravvento. Spesso però ci si sente spossati anche dopo tante ore di sonno.

Se ti senti come se non avessi riposato abbastanza, allora oggi sei proprio nel posto giusto, perché forse il problema non è quante ore veramente dormi, ma quando vai a letto e quando ti svegli.

Secondo il nuovo studio di un neurologo ha affermato, esisterebbe una formula ben precisa, affinché si possa calcolare l’orario giusto per andare a dormire. Seguendo tali indicazioni sarebbe possibile svegliarsi quotidianamente riposati e pieni di energia.

Quindi, se finalmente ti vuoi prendere il tuo riposo e non vuoi più svegliarti come uno zombie al mattino, sappi che devi valutare bene la qualità del tuo sonno. Ecco allora cosa ci arriverà il neurologo che ti sarà sicuramente molto utile.

Perché dormire tante ore non basta per sentirsi riposati

Fino ad oggi ci hanno sempre detto che per potersi svegliare riposati, occorre dormire tra le sette le nove ore a notte. Ma la realtà è molto più complessa di quello che ci hanno voluto far credere fino a questo momento.in realtà la quantità di sonno non influisce sulla sua qualità. Questa presupposi azione, parte dall’idea che il sonno si dividerebbe in cicli di 90 minuti, in cui ci sono quattro fasi differenti: la prima fase è l’addormentamento che dura da un minuto a sette minuti, la fase due e il sonno leggero di soli 25 minuti, la fase tre è il sonno delta ovvero il sonno profondo che può raggiungere fino a 40 minuti, infine la fase R.E.M., ovvero il momento in cui sogniamo che si aggira intorno all’ora.

Se ci si sveglia durante una delle fasi di sonno profondo, il cervello faticherà ad attivarsi e quindi ci si sentirà privi di energia.

La formula esatta per sapere quando andare a dormire

Quindi il neurologo ci avrebbe rivelato qual è la formula matematica corretta per capire l’ora perfetta per addormentarsi nel momento in cui svegliarsi. Occorre contare all’indietro a blocchi di 90 minuti dal momento in cui ci si deve svegliare, perché si va a scuola al lavoro, quindi aggiungere 15 minuti per il tempo di addormentamento, e scegliere un orario che permetta di completare cinque o sei cicli di sonno.

Ai più scettici potrebbe sembrare un’assurdità, ma seguendo questa semplice formula, sarà possibile smettere di svegliarsi nel bel mezzo di uno dei cicli di sonno profondo e sentirsi poco riposati.