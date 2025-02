Google, chiusura definitiva di milioni di account: il conto alla rovescia è già iniziato | Se non rispetti i requisiti perderai foto ed email

Google l’ha appena annunciato: arriva la chiusura di milioni di account. Gli utenti che non rispettano tali requisiti perderanno foto e mail.

Il colosso tech di Mountain View sta facendo tremare milioni di utenti in tutto il mondo e, ovviamente, anche quelli italiani non sono esenti da questo evento epocale. Google, infatti, ha fatto un annuncio davvero strano, piombato di tutti come un fulmine a ciel sereno. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, eppure, la decisione testata presa.

Non si potrà più tornare indietro e tutti coloro i quali saranno destinatari del provvedimento, dovranno dire addio al proprio account e, ovviamente, di conseguenza, anche a tutti i servizi offerti dall’azienda californiana. Come ben sapete, questi sono tantissimi. Pensiamo, ad esempio, al servizio mail, tra i tanti.

Inoltre, poi, non possiamo non menzionare i documenti, i fogli di lavoro ed abbiamo posto l’attenzione solo su quelli che vengono utilizzati da una parte minore di Utenti. Si, perché, ce ne sono tanti che vengono utilizzati maggiormente. Pensiamo a Google Calendar o al più famoso YouTube che consente di visionare podcast, video musicali, video documentari o anche interi film, gratuitamente o a pagamento.

Inoltre, poi, gli utenti che non rispettano i requisiti previsti dal gigante tecnologico, dovranno fare i conti con la sparizione definitiva di tutte le loro foto, i loro video. Insomma, perderanno anche il più piccolo dei ricordi che avevano conservato all’interno dello storage online. Non ci resta altro da fare che comprendere le motivazioni di questa decisione e quali sono i requisiti da rispettare per salvarsi.

Milioni di account chiusi da Google: addio a tutto

L’azienda californiana non è nuova a decisioni del genere e, in realtà, questa notizia circolava già dai primi mesi del 2023. Poi, col passare del tempo, Google aveva annunciato questa drastica decisione, per poi fare cadere tutto nel silenzio più totale. Ora, invece, da alcuni mesi, sin da quelli finali del 2024, ecco che è tornata alla ribalta e non per merito di leakers più o meno attendibili.

È stata la stessa Google, infatti, a darne ampia informazione agli utenti sul web, avvisandoli che qualcosa stesse per cambiare in maniera drastica. Le motivazioni, stando a quanto riferito dall’azienda, sono da ritrovare nella necessità di maggiore sicurezza per gli utenti che, costantemente, giorno dopo giorno, continuano ad utilizzare tutti i suoi servizi. Ovviamente, però, come già accennato, ci sono dei requisiti che portano alla cancellazione degli account. Scopriamo insieme.

Occhio a questi requisiti: se non li rispetti ti cancellano tutto

Google, dopo aver annunciato quello che avrebbe fatto per garantire la sicurezza di tutti, ha anche specificato i requisiti da rispettare per avere salvi account, documenti, foto e ricordi. Infatti, quelli che verranno cancellati saranno tutti gli account che non vengono utilizzati da più di 24 mesi, ad esclusione di quelli aziendali.

Pertanto, va da sé che per salvarli, occorre tenerli vivi, utilizzando uno o più servizi offerti dall’azienda californiana. Pensiamo, ad esempio, all’invio di una mail o al caricamento di un file su Drive o all’ascolto di un brano su YouTube. Solo così non si perderà nulla. Attenzione, però, perché Google non cancellerà nulla in maniera indiscriminata, ma avviserà per tempo gli utenti, mostrando le linee guida per preservare gli account incriminati.