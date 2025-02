Corsie preferenziali, non paghi più le multe: col trucco del taxi nero la svanghi sempre | I furboni fanno così

Troppo traffico in città? Il fondatore di Ryanair ha trovato uno stratagemma per evitare gli ingorghi. Ma non tutti possono permetterselo.

Gli uomini d’affari, al giorno d’oggi, lo si sa, sono sempre in lotta contro il tempo. Ogni minuto è prezioso ed è quindi importante ottimizzare anche gli spostamenti.

Se c’è una cosa davvero imprevedibile, spesso, nelle grandi metropoli, è il tempo di percorrenza, in auto, da un luogo ad un altro della grande città: ingorghi, imbottigliamenti, deviazioni obbligate di percorso possono facilmente trasformare un tragitto stimato di pochi minuti in una vera e propria odissea.

Il CEO di Ryanair Michael O’Leary, che vive a Dublino, sicuramente un uomo molto impegnato, ha pensato bene di risolvere drasticamente il problema dei suoi spostamenti in città con una trovata decisamente geniale, anche se non proprio conforme alla norma e – certamente – non alla portata di tutti quanti.

Com’è noto, i mezzi pubblici e i taxi generalmente hanno la possibilità di muoversi, lungo le strade urbane, sfruttando percorsi alternativi, generalmente proibiti al traffico privato. Sono infatti presenti, in tutte le grandi città, delle corsie preferenziali, che fanno risparmiare un sacco di tempo per arrivare a destinazione.

La soluzione di O’Leary

Chiunque può prendere un autobus o un taxi, evitando così di imprecare alla guida una volta trovatosi imbottigliato in mezzo alla strada. Ma è pur vero che, alle volte, gli autobus saltano le corse o i taxi son tutti occupati: così c’è il rischio di arrivare in ritardo comunque.

Il grande capo di Ryanair ha però trovato la soluzione a questo problema. Grazie alle sue disponibilità finanziarie, egli ha deciso di fondare una compagnia di taxi in piena regola, oggi denominata Tillingdale, la quale ha una interessante e singolare particolarità: essa è dotata di u unico veicolo, una Mercedes nera, e può essere contattata solo da un unico cliente, ossia O’Leary stesso.

Discussioni e polemiche

O’Leary avrebbe potuto semplicemente acquistare un auto privata e dotarsi di un autista ma questo, ovviamente, non gli avrebbe permesso di sfruttare le corsie preferenziali.

La storia risale comunque a diversi anni fa e, da allora, non sono mancate discussioni e polemiche. Il CEO di Ryanair si è sempre difeso facendo osservare che la legge consente tutto questo: il veicolo è regolarmente registrato a Mullingar, città natale di O’Leary, e l’autista è legalmente autorizzato dal servizio pubblico.