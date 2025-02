Lavoro, sono già più di 13.000 che hanno aderito: ora offrono 100 posti di lavoro a chi scarica questa app | È caccia al clic

100 posti di lavoro messi a disposizione di chi scarica questa app. Sono già 13 mila coloro che hanno aderito a questo progetto.

Il mondo del lavoro continua ad essere veramente molto difficile, trovare lavoro sembra essere veramente difficile, con un tasso di disoccupazione che continua ad essere elevato. Ad essere veramente molto complicato è trovare un lavoro che permetta di crescere e in cui è possibile utilizzare le proprie competenze.

Quindi era il momento di intervenire in questa prospettiva, con un’iniziativa che sembra essere piuttosto interessante, oltre che innovativa. 100 sono i posti di lavoro disponibili, ma occorre scaricare un’apposita Applicazione.

Ad aver aderito all’iniziativa sono già più di 13 mila persone, che hanno deciso di cogliere al volo l’occasione di entrare nel mondo professionale.

Per tutti coloro che ancora non hanno aderito e che vogliono saperne di più, ecco una guida approfondita a riguardo, che permetterà di capire meglio l’iniziativa messa in campo proprio in queste settimane.

Nuove opportunità in settori in forte crescita

La continua evoluzione del mercato del lavoro, porta un gran numero di aziende alla ricerca di veri professionisti; ovviamente, quello che risulta essere veramente importante è la scelta del settore giusto, quello che offre maggiori possibilità. Tenendo conto delle nuove tecnologie, sono di gran voga i settori come: il digitale, la tecnologia e il commercio, alla costante ricerca di nuove risorse. Il vero problema di queste aziende sta diventando un altro, ovvero, troppo spesso le candidature che arrivano sono di personale non qualificato.

I ruoli che sembrano offrire maggiori possibilità, anche grazie a questo nuovo strumento, sono quelli nel marketing, nel settore automotive, analisti di software, specialisti di Intelligenza Artificiale, e project manager. Non si cercano competenze tecniche, ma piuttosto la voglia di mettersi in gioca, anche se alla prima esperienza.

Come accedere alle offerte di lavoro: basta un’app

Women at Business è il vero cuore di questa iniziativa, una piattaforma che va a collegare delle professioniste con quelle che sono le aziende alla ricerca di un valore aggiunto al femminile. La piattaforma sarebbe in grado, grazie al suo algoritmo di selezionare quelli che sono i profili migliori per le offerte di lavoro presenti.

Candidarsi è molto semplice, occorre solo fare download gratuitamente dell’App Women Plus e quindi registrarsi a womenatbusiness.com; qui si andrà a creare un profilo professionale, accedere alle proposte di lavoro e lavorare nelle aziende. L’obiettivo è incentivare il lavoro delle donne, soprattutto in specifici settori.