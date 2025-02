Lavoro, candidati subito a queste posizioni aperte: con il nuovo decreto paghi il 30% di tasse in meno | Basta anche la terza media

Puoi candidarti subito per questa posizioni aperte, con il decreto potrai pagare anche il 30% di tasse in meno.

Sembra una missione impossibile, ma in fondo sono in molti a sperare di riuscire a trovare lavoro in tempi brevi e con uno stipendio ben pagato. Ma il vero sogno è quello di riuscire a trovarne uno che permetta di sfruttare un carico fiscale che sia agevolato, solo il 30%.

In realtà tale possibilità è molto più vicina di quello che si possa credere, ci sono offerte di lavoro che permettono di firmare il contratto anche a chi ha solo la terza media, per un notevole vantaggio economico, sia in termini di stipendi che fiscale.

Numerose le posizioni attualmente aperte, con le aziende che stanno assumendo personale per un’occupazione che sia ben remunerata. Quindi se sei alla ricerca di una carriera soddisfacente, oggi sei proprio nel posto giusto.

Ecco allora tutto quello che devi sapere per quello che riguarda le offerte di lavoro disponibili.

Chi può accedere alle offerte di lavoro e quali sono i vantaggi

In realtà sono molti i settori che permettono l’inserimento, con il vantaggio di un carico fiscale ridotto e dell’assenza di un reale bisogno di aver maturato un certo titolo di studio. Si ricercano quindi: addetti alla logistica, tecnici e manutentori, addetti al settore alberghiero e alla ristorazione, personale per assistenza clienti, professionisti del settore ingenieristico.

Il vantaggio di queste posizioni sta nell’imposizione fiscale che si ferma al 30%, permettendo un buon guadagno rispetto ad altri lavori. Per alcuni impieghi basta la terza media, per altri occorre il diploma ma almeno a lavorare non sono solo i laureati. Senza considerate che sono gli stessi datori di lavoro a dare delle agevolazioni.

Dove si trovano queste offerte di lavoro e come candidarsi

Ci sono quindi, interessanti opportunità di lavoro, con una tassazione agevolata, nei Paesi Bassi, questo grazie al decreto 30%, normativa che prevede, per i lavoratori stranieri una riduzione dell’imposizione fiscale per migliorare la qualità della vita. Quindi, se stavi pensando di trasferirti l’Olanda potrebbe essere il posto giusto: stipendi più alti, costo della vita più sostenibile, facile accesso alle posizioni lavorative. Attualmente si contano 97 mila offerte di lavoro, pensate anche per chi ha solo la terza media.

Per candidarsi è sufficiente accedere ai portali come: EURES o altri siti di recruitment internazionali. Occorrerà passare la propria residenza in un comune olandese, in grado di rilasciare il BSN (Burger Service Nummer), indispensabile per lavorare e accedere ai servizi essenziali. In questo modo si potrà dare la svolta definitiva alla propria vita.