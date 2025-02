Sciolti dal caldo a 47 gradi: la regina delle low cost è un inferno | Se rimani più di 1 ora dentro finisci in ospedale

Ryanair non smette mai di far parlare di sé. Ma stavolta la questione è piuttosto grave per la salute dei lavoratori.

La compagnia di volo irlandese low cost Ryanair è stata recentemente condannata in Spagna a installare, sui propri veicoli di traino, gli impianti di aria condizionata.

I veicoli di traino, detti anche “trattori aeroportuali”, sono quei mezzi di trasporto adibiti in particolar modo alla movimentazione degli aeromobili. In particolare, essi servono a spostare gli aerei dall’area del terminal all’area di rullaggio, e preparare così la fase di decollo. Questa procedura è detta “pushback“.

Ora, succede che questi particolari trattori stanno tutto il giorno sotto il sole e, in certe determinate situazioni, la temperatura al loro interno può salire paurosamente. In particolare, ha fatto scuola l’estate del 2022 in Spagna quando, a causa di violente ondate di calore, la temperatura degli abitacoli dei veicoli di traino ha registrato punte sino a 47 gradi.

Proprio a seguito di tali inconvenienti, i sindacati spagnoli hanno intimato all’epoca all’azienda irlandese di provvedere, quanto prima, ad installare su questi veicoli degli opportuni dispositivi di condizionamento, per consentire ai lavoratori di poter procedere alle manovre di pushback in totale sicurezza.

I rischi per la salute

Guidare all’interno di un abitacolo con temperature di oltre 40 gradi per un periodo prolungato può effettivamente avere conseguenze devastanti per la salute dei lavoratori, provocando ad esempio degli improvvisi colpi di calore. Soprattutto se il tempo di manovra si allunga oltre certi limiti di sicurezza.

Se è pur vero che, in genere, il tempo effettivo di guida, per poter spostare l’aviomezzo dal terminal all’area di rollaggio, sia stimabile attorno ai 20 minuti, bisogna però considerare che l’intera procedura – comprendendovi anche il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza – non dura meno di un’ora. E un’ora esposti a tali temperature è davvero assai pericoloso.

Installare gli impianti di condizionamento

Il rischio di stress termico, per i lavoratori addetti a questo servizio, è veramente alto. Per questo i sindacati, oltre due anni fa, hanno richiesto alla compagnia di provvedere quanto prima a mettere in sicurezza gli abitacoli dei trattori aeroportuali.

Ma a tutto ciò, a quanto pare, Ryanair non ha dato risposta. Visite ispettive successive, compiute mesi dopo, hanno verificato che nulla era stato ancora fatto. Per questo motivo è stato in seguito redatto un verbale di infrazione, con comminazione di una sanzione economica e disposta definitivamente l’installazione dei condizionatori.