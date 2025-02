Rubare un’auto con un paio di lattine vuote: parcheggi svuotati con la tattica della Coca Cola, è assurda

La nuova tattiche dei ladri di automobili è davvero assurda: riescono a svuotare velocemente i parcheggi con delle lattine di Coca Cola.

Uno degli incubi dei cittadini italiani è quello di uscire di casa o dal luogo in cui si lavora e non trovare più l’auto perché è stata rubata. Certo, un evento triste del genere può capitare dovunque, anche all’uscita da un centro commerciale o mentre si è in vacanza per rilassarsi. Le tecniche dei ladri sono svariate e vengono utilizzate in base alla situazione in cui ci si trova.

Ci sono dei ladri che, per velocizzare le operazioni, rompono uno dei finestrini, aprono la portiera, si intrufolano nell’auto e la mettono in moto. Fatto ciò, possono partire per la loro base in pochissimi secondi. Il proprietario dell’auto si ritroverà con le chiavi in mano e con solo il vetro rotto all’interno del parcheggio o in strada.

Questa, ovviamente, è solo una delle tecniche che vengono utilizzate da questi malviventi subdoli e senza scrupoli. Ce ne sono tantissime altre che potrebbero essere menzionate, ma la lista sarebbe troppo lunga e, soprattutto, assai noiosa. Lo sanno bene i poveri malcapitati che si sono ritrovati ad affrontare una simile odissea.

Tuttavia, proprio in queste ultime settimane, sta spopolando una tecnica completamente nuova che, però, prende le mosse da un comportamento assai noto e, soprattutto, molto utilizzato in alcuni frangenti della vita da tantissime persone. In pratica, stanno fregando un botto di auto, svuotando i parcheggi in poco tempo, con il trucco delle lattine di alluminio.

Basta una lattina per fregare automobile e proprietario

La tecnica che stanno utilizzando in questo periodo i ladri è stata ribattezzata “la mossa della Coca Cola“. Ebbene sì, avete capito benissimo, questo perché, vengono utilizzate delle lattine di alluminio che, nella stragrande maggioranza dei casi, sono proprio quelle di questa bevanda assai famosa e molto utilizzata da tutti.

Insomma, dove non arriva la tecnologia, arriva l’ingegno dei criminali che si servono di metodi alternativi che consentono di rubare in pochi minuti e, soprattutto, senza alcuno sforzo titanico, diverse automobili. Pensate che in alcune località hanno svuotato interi parcheggi in questo modo con buona pace degli automobilisti.

Con la mossa della Coca Cola stanno rubando tantissime auto

Ad una prima analisi, potrebbe sembrare assai assurdo che con una lattina, ma anche con più di una, si riesca a portar via un’automobile da un parcheggio. Molto si domandano in che modo sia possibile aprire l’automobile: con la linguetta? Ebbene, dovete sapere che utilizzano un trucco assai conosciuto ed utilizzato, come già accennato in precedenza, durante alcuni frangenti della vita. In realtà, viene utilizzato durante un evento importante dei cittadini.

Parliamo del matrimonio. Di solito, parenti ed amici, prima che la coppia sposata vada via, attaccano le lattine di alluminio dietro l’auto. In questi modo, quando gli sposini partono, l’auto farà un rumore assordante. Si dice che scacci via gli spiriti maligni. In questo caso, però, il rumore li attrae. Dopo che i ladri hanno attaccato le lattine alle auto aspettano, all’interno di un’auto nelle vicinanze, che il proprietario metta in moto e vada via. Il rumore assordante provocato, fa si che il povero malcapitato scenda dall’auto per capire la problematica. Purtroppo, però, commette un errore fatale. Lascia la macchina in moto e con le chiavi inserite. Ecco che, mentre lui è dietro l’auto a risolvere il problema, i ladri si affiancano, uno di loro si mette alla guida e scappa con l’auto.