Affitti, con questo trucco di un dipendente Google si risparmia il 90% dello stipendio ogni mese | Puoi farlo anche tu e diventi ricco

Con un semplice trucco, un dipende Google risparmia il 90% dello stipendio mensile. Fallo anche tu: diventi super ricco.

Nel periodo in cui stiamo vivendo, l’obiettivo di tutti è quello di risparmiare il più possibile. La crisi economica, ormai, infatti, dura da troppo tempo e, purtroppo, gli stipendi non bastano più. Ciò è dovuto all’aumento dei prezzi ed all’inflazione ballerina che ha raggiunto percentuali davvero alte e molto, ma molto preoccupanti.

Le bollette delle forniture energetiche e della fornitura idrica sono aumentate a dismisura. I prezzi dei beni di prima necessità fanno si che questi siano diventati beni di lusso. Per non parlare, poi, delle tasse da pagare e degli affitti che, nella stragrande maggioranza dei casi, sono diventati insostenibili.

In un contesto del genere, il potere di acquisto diminuisce e, per poter vivere, c’è necessità di prelevare denaro del contante dai conti correnti che custodiscono quelli che sono i risparmi di una vita. Insomma, non è affatto una bella situazione. Nonostante si mettano in atto diversi trucchi e consigli presi sul web, la situazione non riesce a migliorare.

Ecco che, però, è venuto fuori dal nulla, come un coniglio dal cappello di un mago, un trucco davvero formidabile che consente di risparmiare il 90% dello stipendio ogni mese. Lo ha messo in pratica un dipendente del colosso tecnologico di Mountain View, Google e, ad un primo esame, può sembrare davvero stravagante.

Il trucco del dipendente Google per l’affitto che fa risparmiare un botto

Uno dei problemi più grandi che attanagliano cittadini e famiglie in Italia è, senza ombra di dubbio, quelli relativo agli affitti delle loro abitazioni. Oggigiorno, infatti, questi sono aumentati a dismisura, sia per l’effetto della crisi economica, sia per l’inflazione che fa i capricci ed anche per un altro motivo ben preciso di cui si è parlato molto nell’ultimo periodo.

Come ben sapete, infatti, molti proprietari di case hanno preferito gli affitti brevi. In pratica, propendevano per dare la loro casa a chi andava in vacanza in una determinata città. Ciò ha scombussolato il mercato e, pertanto, le poche case disponibili venivano proposte a prezzi stellari. Ecco che questo dipendente Googlee ha risolto la problematica con un trucco assurdo, ma efficacissimo.

Questo ingegnere informatico ha studiato tutto alla perfezione

Un giovane ingegnere, dipendente di Google, si è trovato a fare i conti con diverse difficoltà economiche. Aveva un debito studentesco enorme e la stanza messa a disposizione dall’azienda faceva sì che dovesse sborsare circa 2000$ al mese. Pertanto, non riusciva a coprire tutte le altre spese con il solo stipendio. Ecco, però, che si è accesa una lampadina: ha acquistato un pick-up Ford di circa 5 metri e lo ha allestito per poter dormirci dentro.

Lo ha piazzato all’interno del parcheggio dell’azienda. C’è un armadio, un letto, una lampadina con sensore di movimento e una batteria portatile che carica al lavora in modo da poter avere sempre smartphone e cuffie al pieno dell’energia. Tutto il resto, dalla colazione alla cena fino alla doccia, lo fa all’interno dell’azienda in cui lavora. In questi modo sta risparmiando il 90% dello stipendio che avrebbe dovuto destinare all’affitto ed alle altre spese necessarie. Sta riuscendo, così, ad estinguere il debito contratto per studiare e a risparmiare tantissimi soldi per poterli investire per il suo futuro.