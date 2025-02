“Arrivato il pacco per lei”, non accettarlo o ti svuotano il conto | La truffa del corriere express è micidiale

Ti arriva un pacco, ma in realtà è una trappola. Ecco di cosa si tratta e in che modo ti portano via proprio tutto.

Il commercio online negli ultimi anni ha avuto un’espansione senza precedenti; questo è dipeso da una serie di fattori, tra cui il grande vantaggio di ricevere i prodotti direttamente a casa e in maniera anche piuttosto veloce. Nella comodità del proprio divano è possibile acquistare qualsiasi prodotto e comparare anche i prezzi, scendo il migliore.

In un primo momento la diffidenza che si provava nei confronti dello shopping online era veramente notevole. Molti coloro che nutrivano il timore di vedersi togliere tutto il proprio denaro solo per qualche click di troppo.

Con il passare del tempo, tale timore sembra essere sparito, ma siamo sicuri che effettivamente non ci siano rischi. Il web, soprattutto negli ultimi anni, ci ha mostrato la possibilità di incappare in cyber criminali che mettono a rischio tutto il nostro denaro e di recente, notizie di questo genere hanno inondato il web.

Attenzione alla nuova truffa.

Il web e il suo essere un portatore di problematiche

Utilizziamo il web tutti i giorni, ci scambiamo messaggi, mail, facciamo acquisti e provvediamo anche alla gestione del nostro denaro. Ma utilizzare il web è così semplice e sicuro come in molti pensano? La realtà è che sempre più spesso, chi naviga online, finisce per essere facile preda di coloro che sono dei veri truffatori per professione.

Una situazione estremamente comune, che di tanto in tanto sembrano ripetersi per spaventare tutti i cittadini. La polizia postale ogni giorno raccoglie decine e decine di denunce a riguardo, basta un SMS o una mail che sembrano veritiere, ma che in realtà non lo sono affatto e si finisce per essere le vittime della prossima truffa.

La truffa del pacco, ecco come evitare problemi

La chiamo brushing ed è l’ultima delle truffe che si sta facendo strada proprio in queste settimane. Alcuni malcapitati si vedono arrivare dei pacchi che non hanno mai ordinato e servono solo a rubare dati e fare false spedizioni. I cybercriminali creano profili a nome delle vittime su piattaforme come Shein, Temu e Amazon, questo si traduce nell’arrivo di pacchi non ordinati con cui rubano i dati del truffato.

Insomma, un piano ben architettato, che fa leva sull’aumento sconsiderato degli acquisti sul web. Un modo di agire che sta creando non poche problematiche ai cittadini che si trovano a dover denunciare un conto corrente svuotato. Quindi attenzione, nel caso in cui si notino consegne alquanto ambigue è meglio segnalare tutto alla polizia postale.