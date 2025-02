Spotify arrivato al capolinea: questa nuova applicazione è 100% gratis, zero annunci e funziona senza internet | Asfaltato il colosso dello streaming

Spotify sta per essere spodestato, da questo momento in poi una nuova App sarebbe in grado di scalzare l’applicazione da anni in voga.

Sono ormai diversi anni che Spotify ha conquistato gli utenti permettono l’ascolto delle maggiori hit del momento. Ovviamente, ciò che viene criticato è l’obbligo di pagare un abbonamento se si vuole ascoltare la musica in maniera completamente priva di pubblicità.

L’utilizzo di Spotify sembra essere piuttosto semplice, basta scaricarlo dallo store ufficiale del proprio dispositivo, quindi registrarsi e decidere se lo si vuole utilizzare gratuitamente o a pagamento. Per l’ascolto casuale non occorre fare nulla, ma non sono pochi coloro che decidono di abbonarsi per evitare problematiche.

Ma sappiamo bene che il pagare un abbonamento è qualcosa che non lascia soddisfatti gli utenti e sapere che ci sarebbe la possibilità di ascoltare gratuitamente la musica grazie a un’altra app.

Ecco cosa bisogna sapere per riuscire a sfruttarla al meglio.

Spotify: l’app di musica in streaming perde colpi

Purtroppo la realtà è propri questa, l’app di musica in streaming, negli ultimi mesi sta perdendo colpi per via dei numeri avversari che il web sta proponendo. Quindi, proprio come Spotify si è proposto come diretto avversario di YouTube, la nuova app sta dando del filo da torcere a lui. Insomma, una ruota che gira e per la quale occorre comprendere che strada verrà presa. L’app nuova, che sta conquistando il palcoscenico, sembra essere veramente molto interessante, peccato che al momento sembrano poche le persone che conoscono la sua esistenza.

Il web però, come sempre ci sorprende e ci offre possibilità che prima non si avevano. Scoprire di cosa si sta parlando permette di avere la possibilità di riuscire ad ascoltare la musica in maniera completamente free. I particolari? Li vedremo tutti tra poco.

Ecco l’app da scaricare

L’applicazione di cui si sta parlando è RiMusic, attualmente disponibile solo su Android, può essere utilizzata solo su dispositivi mobile. L’applicazione permette di ascoltare musica in maniera completamente gratuita. Estensione di ViMusic, permette l’ascolto di ben 100 tracce, è semplice, economico e soprattutto può essere utilizzato anche senza Internet

L’interfaccia è molto semplice, puoi determinare una playlist da poter ascoltare anche in assenza di connessione internet. Tali possibilità sono quelle che portano molti degli utenti a salutare Spotify, per riuscire ad ottenere un notevole risparmio senza rinunciare alle proprie canzoni. Il download avviene tramite siti come l’APKmirror.