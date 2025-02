LIDL, con 40€ ti scalda fino a 40 gradi in 5 minuti | Di notte tieni i termosifoni spenti

Grazie al Lidl puoi risparmiare sul riscaldamento notturno, soli 40 euro per avere la soluzione migliore per il tuo letto.

Ma cosa ha deciso di fare Lidl? La catena di supermercati che arriva dalla Germania, ecco che adesso lancia la possibilità di potersi riscaldare risparmiando tantissimo denaro che non verrà buttato nel riscaldamento.

Le bollette per il gas e l’energia elettrica sono una delle spese che maggiormente influiscono sui bilanci familiari moderni che sono sempre e comunque in bilico. Quindi riuscire a trovare un modo per risparmiare è veramente importante per abbattere drasticamente i costi che si sostengono.

Molti i consigli che arrivano da più lati, in merito alle possibilità che si hanno di risparmiare, ma chi poteva mai dircelo che anche facendo la spesa al Lidl si potesse risparmiare sul riscaldamento?

Ecco l’offerta veramente imperdibile, che proprio tutti dovrebbero sfruttare.

Lidl: le offerte settimanali nascondo moltissime opportunità

Lidl è quella catena di discount che in un momento di profonda crisi economica è stata in grado di restare al fianco dei consumatori offrendo la possibilità di riuscire a fare la spesa per la propria famiglia con meno pensieri. Fare la spesa sta diventando un incastro di scelte che dovrebbero portare a raggiungere il costo minore possibile. Questo cosa vuol dire? Che si deve rinunciare alla qualità per fare spazio a prodotti veramente economici? No, in realtà Lidl offre la possibilità di acquistare prodotti di qualità molto elevata a costi veramente molto ridotti e non ci si ferma solo ai generi alimentari.

Tra i prodotti più interessanti, ci sono i tantissimi oggetti per la cura della persona, della casa e del giardino che vengono proposti ogni settimana con offerte veramente imperdibili. Questa volta tocca a un prodotto che nel freddo della notte, sarà in grado di offrire un buon calore.

Ecco l’offerta da non perdere

Ciò che viene proposto è una coperta termica color grigio chiaro, in grado di offrire un notevole calore anche grazie ai 6 livelli di temperatura che la porta da 38 a 46 gradi in pochissimi minuti. Un prodotto morbido, molto soffice e soprattutto traspirante. Se pensi che non ti sarà utile, sappi che non userai altro.

Un controllo elettronico permette di utilizzare con sicurezza la coperta, che si spegne automaticamente dopo 180 minuti di utilizzo. Il controllo è rimovibile per lavare la coperta direttamente in lavatrice. La potenza è di 100/110 W e in grado di funzionare con una tensione di rete di 220-240 V / 50-60 Hz. Un prodotto veramente imperdibile.