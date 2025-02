Spese sanitarie, anche questa è totalmente a carico del sistema pubblico: il risparmio a fine anno è enorme

Anche questa spesa sanitaria è completamente gratuita, anche se sono in pochi a saperlo e molti credono di dover pagare tutto di tasca propria.

La questione sanitaria continua ad essere di grande interesse da parte della popolazione intera. Dicono che la sanità italiana vada alla deriva e chi ci è capitato dentro come paziente, forse ne è a conoscenza.

Nulla sembra funzionare come dovrebbe, accedere alle cure sembra essere impossibile e anche l’esenzione per il ticket sanitario sembra essere sempre più difficile da ottenere. Insomma ci fanno credere di non aver alcun diritto a curarci, a vivere in salute.

Quando si parla di sanità, ci si riferisce proprio a questo, alla possibilità di riuscire a sottoporsi alle cure di cui si ha bisogno e acquistare i medicinali che sembrano essere sempre più costosi.

Invece ci sono prestazioni sanitarie a cui si ha diritto gratuitamente e in pochi lo sanno.

Servizio Sanitario Nazionale: la disinformazione è dilagante

La verità è che purtroppo su quelli che sono i diritti dei cittadini, vi è una disinformazione generale. Non riescono a dare notizie corrette i medici, gli addetti i lavori, anche i servizi sociali, che sono presenti in tutti gli ospedali. Sul territorio nazionale ci sono solo delle associazioni che cercano di far rispettare i diritti del malato e dei suoi familiari, ricordandosi che una malattia, che sia grave o meno, influisce sul benessere, non solo del singolo, ma di un intero nucleo familiare. Chi cade in questo circolo di disinformazione potrebbe trovare non poche difficoltà, temere che non ci sia soluzione.

Ma la salute è un diritto di cui tutti dovrebbero poter beneficiare e conoscere in che modo questo può essere esercitato è veramente molto importante. Ecco allora cosa è importante sapere.

Il servizio a cui hai diritto gratuitamente

Quello che in pochissimi sanno è che le rette delle RSA non devono essere pagate interamente dai pazienti o dai loro familiari. Probabilmente si tratta di un diritto che in pochi conoscono, perchè da sempre ci hanno insegnato che tali prestazioni sono a pagamento. La Legge n.883 del 1978 ha stabilito che le prestazioni sanitarie nei Livelli Essenziali di assistenza sono completamente gratuite per i cittadini. Servizi a carico del SSN, sono in pochi a conoscere tale possibilità.

Le RSA sono sia in grado di fornire prestazioni socio-assistenziali che prestazioni sanitarie e le seconde devono essere fornite gratuitamente. Se la persona in questione verte in problemi di salute molto gravi, gli devono essere garantite le prestazioni sanitarie gratuite. Occorre quindi procedere con la valutazione delle prestazioni di cui si ha bisogno e quindi comprendere se è possibile ottenere le spese a carico del SSN.