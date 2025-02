Bolletta, l’anno scorso ho cambiato questo elettrodomestico e ho speso 2.300€ meno di corrente | Mi stavo ammazzando senza saperlo

2300 euro di corrente in meno se si cambia questo elettrodomestico. Ecco in che modo risparmiare definitivamente.

Pensa se, solamente cambiando un elettrodomestico tu potessi ottenere un risparmio di ben 2300 euro in un anno, sul consumo dell’energia elettrica. Questo un argomento che sta a cuore a tutti i cittadini italiani. Purtroppo sono veramente tante le famiglie che devono riuscire ad abbattere il costo della bolletta per riuscire a far quadrare i conti.

Con la perdita del potere d’acquisto da parte degli stipendi, si cercano soluzioni economiche, che permettano di risparmiare. Questo però non sempre è semplice, perchè è applicabile solo comprendendo da dove arriva questo “spreco di denaro”.

I veri esperti di risparmio indicano come sia veramente importante riuscire ad analizzare i costi di ogni casa, per riuscire a comprendere in che modo intervenire. Ma poi sembra veramente complesso avere un quadro completo.

Resta quindi il dubbio di come riuscire a risparmiare sull’energia elettrica e la risposta potrebbe essere più semplice di quello che si possa credere.

Consumo energetico ed elettrodomestici

All’interno delle nostre case ci sono quelli che possiamo definire come veri vampiri di energia elettrica. Oltre all’illuminazione, ci sono degli apparecchi che consumano un certo quantitativo di energia elettrica incidendo notevolmente sulla bolletta dell’energia elettrica. In ogni casa ci sono lavatrici, forni, televisori, ognuno di loro influisce notevolmente sulla spesa elettrica. Quindi che si fa? Si spegne tutto? No, semplicemente di scegliere attentamente l’elettrodomestico e di utilizzarlo nella maniera più corretta possibile.

Gli esperti consigliano, ad esempio, di spegnere i dispositivi che possono essere messi in stand-by, evitando che quella fastidiosa lucina resti acceso. Meglio quindi se si decide di utilizzare delle prese smart che permettano di spegnere l’apparecchio quando non in uso. Ma questo non è sufficiente.

Ecco l’elettrodomestico che devi cambiare

Quindi tra tutti quelli che hai in casa, qual è l’elettrodomestico che dovresti cambiare? Se credi che ci sia un consumo di energia troppo elevato, allora dovresti valutare la possibilità di cambiare frigorifero. Sembra che proprio lui sia considerato il vero vampiro dell’energia, sua la colpa se le tue bollette presentano un importo molto elevato.

Il consiglio che arriva dagli esperti è quello di scegliere un apparecchio di classe elevata, no Frost e commisurato ai propri bisogni. Riempirlo troppo è un errore che porta a un consumo maggiore di energia. Proprio come inserire al suo interno alimenti ancora caldi. In entrambe i casi si rischia una vera impennata dei consumi.