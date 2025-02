Riscaldamento, le pareti di casa mia sembravano di ghiaccio: da quando ho scoperto il nuovo isolante termico con 30€ ho risolto

Nonostante il riscaldamento, le pareti erano ghiacciate. Con questo isolante termico ho risolto il problema con 2 spicci: sono bastati 30€.

Il problema numero uno in inverno, all’interno delle case delle famiglie italiane, è, senza ombra di dubbio alcuna, quello di riscaldare gli ambienti per ottenere il giusto punto di comfort e di relax. Di metodi per raggiungere questo obiettivo ne esistono davvero tantissimi. C’é chi ha in casa un camino che, grazie alla combustione della legna, genera calore.

Altri, invece, hanno optato per le nuove stufe a pellets. Anche in questo caso, il calore è generato dalla combustione, ma non della legna, bensì del pellets. Alcuni, poi, si affidano ancora alle stufe elettriche ai moderni condizionatori. Tuttavia, una fetta enorme di famiglie italiane, non ha voluto ancora abbandonare uno dei metodi classici di riscaldamento.

Parliamo dei termosifoni, che siano ancora quelli in ghisa o quelli moderni in alluminio, vengono utilizzati costantemente durante la stagione più fredda. Ciò avviene nonostante il prezzo del gas sia aumentato nel corso degli ultimi anni e nonostante siano stati annunciati ancora altri aumenti per l’inizio di questo nuovo anno.

Tuttavia, può capitare, come è successo a me, che, nonostante i termosifoni restino accesi a lungo durante la giornata, le pareti della casa sembrino dei pezzi di ghiaccio. Per fortuna, però, ho risolto il problema con un piccolo, anzi, piccolissimo investimento che mi è costato soltanto 30€: ho comprato un nuovo isolante termico.

Con il nuovo isolante termico ho risolto il problema delle pareti ghiacciate

Avere i termosifoni sempre accesi e, nonostante ciò, riscontrare il problema delle pareti ghiacciate è qualcosa di davvero noioso. Ebbene sì, perché i termosifoni consumano energia e non poca. Pertanto si va incontro a delle bollette che risultano essere delle vere e proprie mazzate tra capo e collo. Si tentano tantissimi rimedi e trucchi, ma, purtroppo, senza esiti felici.

Per fortuna, però, che ho trovato una soluzione geniale per far fronte alla problematica. Grazie a questo isolante termico, come già accennato in precedenza, non ho più avuto problemi del genere e la casa è diventata super calda, rilassante ed accogliente. Si trovano facilmente in commercio e costano davvero pochissimo.

Con 30€ ho detto addio al problema ed ho ottenuto un enorme risparmio

Dopo averle provate tutte, ricorrendo anche a formule e pozioni magiche improbabili, sono riuscito a risolvere la problematica con soli 4 spicci. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché son venuto a conoscenza di un nuovo isolante termico che faceva al caso mio. Parlo del “Pannello Isolante per Termosifoni“. Si tratta di un isolante termico e termoriflettente.

Misura ben 400 cm X 75 cm. Si tratta di un foglio da posizionare dietro ai termosifoni e provvederà ad isolarli dal muro freddo, riflettendo tutto il calore prodotto verso l’ambiente in cui viene installato. Posizionarlo è davvero molto, ma molto semplice e si può ritagliare in base alla dimensione di cui si ha necessità. Inoltre, dopo averlo installato, oltre l’aumento dell’efficienza dei termosifoni, i consumi energetici sono diminuiti e le bollette diventate più leggere. Costa solo 30,90€ da Leroy Merlin.