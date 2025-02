Multa per eccesso di velocità: il trucco infallibile per annullarla subito | Nessuno controlla mai sul verbale

Esiste un trucco stupendo per annullare una multa per eccesso di velocità. Nessuno ci fa caso, eppure bisognerebbe controllare sul verbale.

Ricevere una multa è uno degli incubi peggiori dei cittadini italiani. Sono diverse le motivazioni per cui si può essere destinatari di sanzioni del genere. Ovviamente, parliamo di infrazioni commesse quando si è alla guida o si parcheggia, ad esempio, la propria auto dove è proibito dalla Legge. Pensiamo alla sosta dinanzi ad un passo carrabile.

Ci sono, poi, altri luoghi in cui non è possibile lasciare la propria vettura come all’interno degli stalli di colore giallo riservati alle Forze dell’Ordine o alle persone affette di disabilità, munite di apposito talloncino rilasciato dall’Amministrazione comunale del luogo. Quando si è alla guida, invece, si può rischiare di incappare in una multa in qualsiasi momento.

Pensiamo, ad esempio, all’utilizzo dell smartphone quando si è in marcia o a quando si imbocca una strada in cui vige il divieto di transito o il divieto di accesso. Di casi ce ne sarebbero davvero tantissimi altri. Con l’entrata in vigore delle modifiche al Codice della Strada, poi, le pene e le sanzioni per infrazioni si sono inasprite maggiormente.

Molto spesso, però, le multe arrivano a causa dei limiti di velocità imposti su determinate strade che vengono superati dagli automobilisti. In questo caso, a controllare, ci sono gli occhi vigili delle telecamere e degli autovelox. In questi giorni ne stanno arrivando davvero tantissime. Tuttavia, in pochi conoscono un trucco che consente di annullarle all’istante.

Un trucco per annullare le multe per eccesso di velocità

I limiti di velocità imposti per Legge variano in base alla tipologia di strada che viene percorsa. Come ben sapete, infatti, nei centri abitati non si può superare la soglia dei 50 km all’ora, ma, in alcuni casi specifici, questo limite scende a 30 km/h. Per quanto riguarda, poi, le strade extraurbane secondarie il limite sale a 90 km/h ed a 110 km/h per le extraurbane principali.

Discorso diverso per le autostrade. Infatti, in questo caso il limite di velocità imposto è di 130 chilometri all’ora. Superati questi limiti, si può incorrere in sanzioni pecuniarie da capogiro. La velocità può essere rilevata grazie agli autovelox, che possono essere mobili o fissi, o grazie all’ausilio di telecamere che vigilano sulla sicurezza stradale. Fatte queste premesse, ora, è arrivato il momento di scoprire in che modo si possono annullare queste multe.

Il trucco del verbale: prima di pagare la multa controlla sempre

In Italia, per quanto riguarda gli autovelox c’é una discussione accesa in corso. Come ben sapete, infatti, sono state dichiarate illegittime le multe inviate agli automobilisti con l’ausilio di autovelox non omologati. Tuttavia, ora, pare che le sanzioni siano tutte legittime e, quindi, di conseguenza, debbono essere pagate fino all’ultimo centesimo. Tuttavia, nessuno ha fatto i conti con questo trucco di cui vogliamo parlarvi.

Quando arriva una multa, si va a controllare solo il giorno, l’ora e l’importo da pagare. Bisognerebbe, invece, stare un po’ più attenti e controllare se, allegate al verbale, ci siano o meno le fotografie. O meglio, dovete sapere che debbono esserci ben due fotografie. La prima deve ritrarre tutta l’auto, mentre la seconda deve inquadrare la targa della stessa che deve essere molto nitida. Nel caso in cui quest’ultima non ci sia o risulti essere un ingrandimento della prima, allora, si può richiedere l’annullamento della multa per eccesso di velocità. Ovviamente, resta fermo che, su tutte le foto a corredo del verbale, debba essere indicato giorno e ora dell’infrazione.