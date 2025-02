Parabrezza, non lasciare mai questo foglietto in bella vista | Stanno massacrando gli automobilisti con sanzioni da 3.000€

Non lasciare mai questo biglietto sul parabrezza in bella vista, rischio veramente grosso, in arrivo sanzioni di 3000 euro.

Può un semplicissimo biglietto metterti nei guai? Nel mondo automobilistico sì, questa è la realtà. Se si lascia un biglietto sul parabrezza, quello che si rischia è una sanzione di 3000 euro ma il motivo è da comprendere.

Strano mondo quello automobilistico, gli stessi cittadini non riescono a comprenderne tutte le regole. Cosa sta succedendo questa volta? Sappiamo bene che poche settimane fa è cambiato il Codice della Strada, introducendo nuove sanzioni e quindi provvedimenti molto più severi.

Ma i provvedimenti che si rischiano se si lascia un foglietto sul parabrezza, non c’entra nulla con queste modifiche. Tutto è dipeso da una sentenza emessa dalla Suprema Corte (sent. 24576/2014).

Ecco allora cosa sapere a riguardo, per evitare di cadere nella trappola.

Biglietto sul parabrezza: un grosso pericolo

Come può un innocuo biglietto diventare un pericolo? In realtà non è la prima volta che si parla della possibilità che un biglietto possa essere un rischio per gli automobilisti. In passato il trucchetto era stato utilizzato dai truffatori, una finta multa veniva messa al di sotto del tergicristalli e l’automobilista scendendo dalla vettura per controllare, lascia spazio ai truffatori che riescono ad appropriarsi di tutto ciò che ha in macchina. Ma questa volta però non si tratta di una truffa, ma di un errore che commettono veramente in molti, non sapendo che possono esserci dei risvolti, in alcuni casi, anche piuttosto problematici.

A dirci questo ci pensa il Codice Civile, il quale regola il comportamento di tutti i cittadini. Si chiede quindi, di prestare attenzione a questo particolare e scegliere con attenzione, i giudici si potrebbero esprimere a sfavore del soggetto.

Mai lasciare questo biglietto

Il biglietto a cui ci si riferisce è quello che si lasciano sulle auto con offese, ingiurie o con frasi che sembrano essere poco rispettose nei confronti degli automobilisti. La sentenza che ha condannato un ragazzo di Rimini ci insegna quanto sia pericoloso questo comportamento. L’art. 612 del c.p., recita testualmente: “Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro“.

Il ragazzo protagonista dell’episodio, avrebbe lasciato un messaggio di minacce su alcune automobili parcheggiate. La sanzione è giustificata dal danno che gli automobilisti hanno subito con il suo comportamento. Quindi attenzione a lasciare messaggi sulle vetture.