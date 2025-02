Lavoro, ancora pochi giorni per fare domanda: senza esperienza nel settore pubblico | Stipendi da favola garantiti fino a quando campi

Ci sono ancora pochi giorni disponibili, poi non si potrà più fare domanda, assumono anche senza esperienza e lo stipendio è da favola.

Un lavoro stabile è quello che in moltissimi sogni. Si vuole uno stipendio sicuro evitando l’incertezza dei contratti a termine, qualcosa per cui è possibile avere una possibilità proprio in questi giorni.

Si sono aperte possibilità di assunzione nel settore pubblico con contratti a tempo indeterminato in base ai quali si potrà godere di un ingresso immediato nell’ufficio di competenza.

Quindi se da sempre hai pensata a una carriera statale, allora questo è il momento di candidarsi, ma occorre essere veramente molto veloce, per evitare di perdere un treno che potrebbe passare una volta sola.

Diverse sono le istituzioni che hanno pubblicato bando di concorso, le cui scadenze sono comunque imminenti. Ecco allora cosa occorre sapere.

Il boom delle assunzioni pubbliche: un’occasione da non perdere

Negli ultimi anni è sorto il bisogno, per il settore pubblico, di implementare il personale presente all’interno degli uffici. Una grandissima rivoluzione per il mondo del lavoro, con l’intento di potenziare i servizi essenziali e quindi garantire il turnover costante. Questo si traduce nella possibilità di essere assunti anche se non si ha esperienza pregressa. Sono state stanziate risorse che dovrebbero andare a rafforzare alcuni settori chiave come: sanità, istruzione, forze dell’ordine e amministrazione pubblica, offrendo contratti a tempo indeterminato in tutta Italia.

Molti dei concorsi che sono stati indetti, non chiedono nessuna competenza specifica ed esperienza pregressa. In questo modo l’accesso alle posizioni è più semplice e in questo modo si riesce a contrastare la disoccupazione che tanto preoccupa negli ultimi anni.

Ecco i concorsi a cui puoi partecipare

Quindi se la tua aspirazione è quella di lavorare nel settore pubblico, allora ecco alcuni bandi che sono ancora aperti e che hanno la scadenza a breve. In scadenza il 26 febbraio il concorso per avvocati INPS con sede in tutta l’Italia, 12 i funzionari nel settore economico e giuridico AGCM con scadenza il 20 febbraio. Scade il 27 febbraio la possibilità di accedere all’esame di abilitazione come guida turistica nel Ministero del turismo, inoltre 69 vice direttore per Vigili del fuoco, 3246 posti nella Polizia Penitenziaria, con scadenza il 3 marzo 2025.

Insomma un gran numero di opportunità quelle che vengono offerte, ma è importante non perdere tempo, per evitare che la scadenza arrivi. Ecco quindi le infinite possibilità che il mondo dei bandi mette a disposizione.