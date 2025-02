Pausa pranzo lavoro: non lasciare mai questo foglio in vista | Torni alla scrivania con una lettera di licenziamento

Se vai in pausa pranzo, non lasciare mai questo foglio sulla scrivania, rischi di rimanere definitivamente senza lavoro.

Durante l’orario di lavoro tutti i dipendenti hanno diritto a delle pause ed esse sono regolate in maniera specifica da alcune regole specifiche. Ignorare le regole in questione, potrebbe costare veramente molto caro, in alcuni casi anche il posto di lavoro.

Peccato che alcuni lavoratori pensando solo al proprio diritto, finiscono per sottovalutare quello che è un dettaglio veramente molto importante. Infatti allontanarsi anche solo per pochi minuti potrebbe avere delle importante conseguenze e ignorarle di sicuro non è la migliore scelta che si possa compiere.

A dimostrare tutto questo ci avrebbe pensato la Corte Costituzionale in una sua recente sentenza.

Quindi quello che se ne ricava è una vera e propria leggerezza che purtroppo potrebbe anche essere causa di licenziamento con effetto immediato. Sapere di cosa si sta parlando si rivela essere veramente molto importante.

Attenzione alla pausa pranzo: quando rischi il licenziamento

Anche i controlli sull’operato dei dipendenti, negli ultimi anni sono diventati numerosi e sempre più rigidi, questo metterebbe in dubbio i contratti dei lavoratori. In particolare si presta attenzione a quelle che sono le sottoscrizioni contrattuali delle aziende private. La pausa pranzo è un momento di libertà per i lavoratori, ma occorre seguire le direttive aziendali.

Questo in soldoni cosa vuol dire? Innanzitutto che non è possibile allontanarsi dal posto di lavoro senza permesso, prolungare in maniera la pausa senza alcuna giustificazione, non rispettare gli obblighi di registrazione delle entrate e delle uscite. Purtroppo in merito ci sono dei casi veramente ecclatanti che mostra come possano esserci delle problematiche.

Ecco il foglio che non devi mai lasciare in vista

Sono in molti ad ignorare il bisogno di timbrare il cartellino nel momento in cui si va in pausa. Esso è un documento che certifica la presenza sul posto di lavoro. Lasciare il badge incustodito, vuol dire che sarebbe possibile che un collega lo timbra con delle conseguenze anche gravi. Ci sono casi in cui non rispettare la procedura potrebbe portare addirittura al licenziamento in tronco.

La Corte di Cassazione ci dice che, non registrare la pausa pranzo sarebbe una sorta di fronde, perchè altera i dati di presenza e assenza in azienda. Se il datore di lavoro si accorgesse che qualcosa non quadra, potrebbe avviare un’indagine interna, con possibili sanzioni e licenziamento. Importante non dimenticare mai di timbrare, mai lasciare il badge incustodito per evitare problemi di qualsiasi genere.