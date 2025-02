Bollo e assicurazione, ecco dove piazzano le telecamere per multarti | Sono sparse in tutta Europa

Se non paghi il bollo e l’assicurazione della tua auto, stai attento. Ecco dove piazzano le telecamere per fregarti: sono dovunque in Europa.

In giro per l’Europa c’é un sistema di telecamere che viene utilizzato, ogni giorno ed a qualsiasi ora, per controllare le automobili ed in particolar modo le loro targhe. Da queste ultime, infatti, si può risalire a diverse informazioni e, quindi, di conseguenza, si può capire se un automobilista, piuttosto che un altro, abbia pagato l’assicurazione o il bollo auto.

Ovviamente, non sono solo questi i dati e le informazioni che possono essere estrapolati. Ebbene sì, avete capito benissimo, ci si sta ritrovando in una sorta di grande fratello europeo, in cui qualsiasi movimento, qualsiasi operazione, viene ampiamente monitorata. Non c’é nulla che possa sfuggire all’occhio vigile di questo imponente sistema.

Si viene controllati dalla mattina alla sera e non c’é alcuna possibilità di sottrarsi a questa pratica comune quanto spiacevole. Ovviamente, ciò che accade in tutta Europa, accade anche nel nostro paese. Succede su tutto il territorio, da Nord a Sud, isole comprese. Non c’é un solo angolo, nemmeno quello più remoto, che ne è esente.

Insomma, bisogna stare attenti e rigare dritti per non incappare in spiacevolissime conseguenze che portano a dover pagare multe salatissime. Scopriamo di più rispetto a questa pratica, in modo da capire dove sono dislocate per non restare fregati all’improvviso.

Telecamere in tutta Europa: sono li per multare gli automobilisti

Da un po’ di tempo si parla di una conversione delle telecamere di sicurezza dei comuni di tutta Italia. In pratica, sono molti a sostenere, sin dall’entrata in vigore delle modifiche al Codice della Strada, volute fortemente dal Governo e, in particolare, dal Ministro Salvini, che i Comuni avrebbero trasformato le telecamere di videosorveglianza in autovelox.

Come ben sapete, però, non è accaduto nulla di tutto questo. Il problema principale, però, che i controlli in strada delle targhe delle automobili ci sono da tantissimo tempo. Ebbene sì, avete capito benissimo, e sono presenti in tutta Italia ed anche in Europa. Alcune sono radar, mentre altre sono nascoste, ma comunque riescono a beccare tutto.

Ti fregano dovunque e tu non lo sai

Sono tantissime le telecamere in strada che vengono installate proprio per controllare e sanzionare gli automobilisti attraverso le targhe dei veicoli. Grazie ad esse si riesce ad individuare chi non paga il bollo auto, chi l’assicurazione, chi la revisione e, finanche, se viene indossato un dispositivo importantissimo come la cintura di sicurezza.

Si tratta di telecamere ANPR, ovvero Automatic Number Plate Recognition, in grado di immagazzinare e registrare tantissimi dati. Certo, possono essere utilizzate per prevenire crimini e per beccare i criminali, ma, molto spesso, vengono utilizzate solo per sanzionare gli automobilisti che si credono più furbi degli altri. Nel tempo, per scoprire dove sono collocate, l’ingegnere Will Freeman ha sviluppato un’applicazione, DeFlock, che consente di individuarle in qualsiasi punto del mondo direttamente su una mappa.