Vietato premere questo pulsante se guidi in città | La Municipale inizia a multare con sanzioni da 345 sacchi

Quando si guida in città, non bisogna mai premere questo pulsante. Sono previste sanzioni pesanti: la Municipale non ci pensa due volte.

Gli automobilisti, in realtà, dovrebbero conoscere tutte le norme contenute all’interno del Codice della Strada. Hanno studiato per poter conseguire la patente dopo avere sostenuto gli esami di teoria e quello pratico. Il sistema di norme di cui abbiamo dato cenno poc’anzi, come ben sapete, è stato modificato poco tempo fa.

Le pene e le sanzioni sono state inasprite. In particolar modo, sono quelle relative alla lotta all’abuso di alcol e droga ad essere molto più severe rispetto al passato. Fatta questa divagazione, bisogna, però, centrare quello che è il problema di cui vogliamo parlarvi. Le auto hanno tantissime leve e un numero altrettanto importante di pulsanti al loro interno.

Ognuna di queste componenti serve a svolgere correttamente un compito. Pensiamo, ad esempio, alle leve che azionano le frecce direzionali o a quelle che fanno partire i tergicristalli che sono fondamentali per la sicurezza in strada. Consentono, infatti, di avere maggiore visibilità in caso di pioggia e di pulire il parabrezza e il lunotto posteriore quando sono sporchi e dimezzano la visibilità.

Tuttavia, capita molto spesso, che ci si ritrovi ad utilizzare alcuni di questi dispositivi in maniera errata. Ebbene sì, gli usi impropri sono diversi e, anche se può sembrare strano, dagli errori si possono beccare multe elevatissime. C’è un casino particolare che fa scattare la Polizia Municipale e si becca una multa di ben 345 euro.

Occhio a questo pulsante: è vietato in città

Nell’abitacolo delle automobili, come già accennato, esistono diversi pulsanti. Uno in particolare, però, viene utilizzato in maniera impropria. Così facendo, si rischia di beccarsi una multa dalla Polizia Municipale che, difficilmente, si riuscirà a dimenticare. Ebbene sì, avete capito benissimo, parliamo del pulsante che va ad azionare le quattro frecce. Queste ultime devono essere azionate in caso di pericolo.

Pensiamo, ad esempio, a quando, su strade a scorrimento veloce o autostrade, ci si trovi improvvisamente nel traffico o accada qualcosa di imprevisto. Grazie alle quattro frecce, si riesce a segnalare prontamente il pericolo agli altri automobilisti che rallenteranno. Altro utilizzo consentito è quello che va a segnale un problema alla propria auto, mentre ci si accosta al ciglio della strada. Insomma, bisogna segnalare un pericolo agli altri che percorrono la stessa Strada. Purtroppo, però, molto utilizzano le quattro frecce in città in maniera totalmente errata.

Se azione le quattro frecce così, la Municipale ti bastona

Eccoci qui a spiegare, quindi, quando la Polizia Municipale va a multare gli automobilistici per l’utilizzo improprio delle quattro frecce. Abbiamo assodato, in precedenza, che questo pulsante va azionato solo in caso di pericolo. Quindi, non è possibile né in città, né su nessuna altra Strada percorsa, azionare le quattro frecce per altri motivi, soprattutto, quando questo sono futili.

Molti, infatti, quando si trovano in città alla ricerca di un posto per svolgere una commissione, non riescono a trovare parcheggio. Ecco che si inventano una sosta in doppia fila o in un posto in cui è vietato ed accendono le quattro frecce. Non si può fare. È vietato dalla Legge e, pertanto, la Polizia Municipale è autorizzata a sanzionare chi connette questa infrazione con una multa che può andare fino a ben 173 euro.