Riforma Codice stradale, scatta la nuova legge: ti danno 60 giorni per metterti in regola | La multa da 1.000€ te la ricordi per la vita

Con la riforma del Codice della Strada, o ti metti in regola entro 60 giorni, o becchi una multa che si ricorda a vita: oltre 1000€.

Son passati già quasi due mesi dall’entrata in vigore del Codice della Strada. Come ben sapete, ci sono state delle modifiche sostanziali che hanno inasprito sia le sanzioni amministrative che quelle pecuniarie ed anche le pene. In particolar modo, la riforma è stata fortemente voluta per combattere in maniera più energica l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

Ovviamente, come già accadeva in precedenza, sin da quando è stata introdotta la patente a punti, vengono decurtati anche questi ultimi in caso di infrazione. Quando i punti decurtati risultano essere troppi, si arriva alla sospensione della patente. In questo caso, all’automobilista coinvolto, tocca rifare l’esame per conseguirla nuovamente.

Inoltre, il cittadino può essere obbligato a seguire dei corsi aspecifici che gli consentano di riottenere i punti decurtati o a sottoporsi a delle revisioni periodiche specifiche. Fin qui abbiamo parlato solo di multe e provvedimenti amministrativi. Tuttavia, ci sono casi in cui si commettono reati e, quindi, di conseguenza, c’è il carcere ad attendere questi cittadini.

Una delle questioni più fastidiose, però, è quella legata ad una multa assurda, talmente elevata che chi la becca se la ricorda per tutta la vita. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché arriva una mazzata tra capo e collo da ben 1000€ se non ci si mette in regola entro un limite temporale di 60 giorni.

Scattata la nuova legge: hai 60 giorni altrimenti sono guai

Sono tante, anzi, tantissime le novità che bisogna assolutamente conoscere per non incappare in spiacevoli inconvenienti. In realtà, sarebbe cosa buona conoscere anche tutte le norme in vigore già in precedenza. Ebbene sì, perché una conoscenza precisa di ciò che è contenuto in una legge e, quindi, anche all’interno del Codice della Strada, evita guai.

Questi ultimi, in effetti, possono essere anche seri. È questo il caso della multa di 1000€ che viene comminata al termine dei 60 giorni concessi per mettersi in regola. In realtà, volendo essere precisi si tratta di ben 1142 euro ed è una cifra legata proprio alla patente a punti ed alla loro decurtazione. Fatte queste dovute premesse, scopriamo cosa bisogna fare nel più breve tempo possibile.

1142€ di multa: 60 giorni per regolarizzare la situazione

La multa da ben 1142 euro riguarda, come abbiamo già avuto modo di accennare, la questione della patente a punti. Come ben sapete, ad ogni infrazione corrisponde un quantitativo di punti che si vanno a perdere. Ovviamente, quando si riceve una multa, prima di pagarla è sempre buona norma controllare se tutti i dati contenuti al suo interno sono corretti. In caso contrario, è possibile contestarla.

Quando l’infrazione prevede la perdita dei punti, bisogna indicare chi era il conducente in quel preciso momento. In questo caso, si hanno a disposizione ben 60 giorni per farlo, soprattutto se non è possibile risalire al conducente. In caso contrario, si rischia una sanzione pecuniaria da capogiro che va da un minimo di 282€ fino ad arrivare ai famosi 1142.