Stipendi, con una retribuzione annua lorda di 40k quello che rimane in tasca è meno di 100€ al mese | Il calcolo dell’esperto lascia pietrificati

Un esperto ha fatto un calcolo che lascia esterefatti. Con una RAL di 40k l’anno rimane in tasca una miseria: meno di 100€ al mese.

Si lavora per vivere o si vive per lavorare? È questa la domanda a cui, purtroppo, da tanto tempo non si riesce a dare una risposta. O meglio, non la si riesce a dare chiara, netta, soddisfacente. Ebbene sì, avete capito benissimo. La risposta che torna, dopo una domanda del genere non fa bene sperare nessuno.

Anzi, possiamo dire che faccia dannare la stragrande maggioranza dei cittadini italiani. Questi ultimi, infatti, nonostante lavorino sodo tutti i giorni dell’anno, finiscono col dover arrendersi alle ragioni del mercato. Gli stipendi, purtroppo, sono molto bassi rispetto a quello che è l’andamento dell’inflazione e dei costi.

Il potere di acquisto, ultimamente, si è abbassato di molto. La crisi sta facendo si che chiunque debba dare fondo a quelli che sono i risparmi di una vita, accumulati con il sudore della propria fronte. Ora, poi, quello che è stato appena rivelato da un esperto del settore fa davvero molta, ma molta paura a tutti. La situazione è tragica.

Ebbene sì, avete capito benissimo. È stato fatto un esempio pratico, ponendo come metro di misura una RAL di ben 40 mila euro. Non parliamo di uno stipendio mensile di poco conto, eppure, è stato dimostrato che, al netto di tutte le spese da sostenere mensilmente, quel che ci si ritrova in tasca è praticamente una miseria: poco meno di 100€.

L’esperto ha parlato chiaro: questi calcoli lasciano pietrificati

Siamo in un momento storico, come risaputo da tutti, che non lascia scampo a nessuno. La crisi economica ed energetica dura, ormai, da troppo tempo e non accennare a dare segni di rottura. Anzi, sono stati annunciati, ad esempio, nuovo aumenti delle bollette e ciò genererà ulteriore caos in tutti i settori e, ovviamente, rincari dei prezzi di beni e servizi.

Ciò che, però, non aumenta mai sono gli stipendi dei cittadini. In questo contesto, sta facendo molto parlare di sé un calcolo, messo su da un economista. Quello che emerge da quest’ultimo è una situazione assurda, paradossale, che evidenzia come una RAL da 40000 euro al mese faccia sì che ci si ritrovi con soli 96 euro in tasca, una volta provveduto a fare tutte le spese necessarie.

Si lavora per pagare le tasse

Facendo due rapidi calcoli, l’economista in questione, Marco Vezzani, sulla piattaforma LinkedIn, ha lanciato un post bomba che ha creato dissapori e malumori. Si parte appunto da una RAL di 40 mila euro percepita da un cittadino single. Ovviamente, questo importo è lordo. Al netto si percepiranno circa 25300€, mentre l’azienda in cui si lavora ne avrà sborsati il doppio. Ora cominciano le dolenti note. Ebbene sì, perché c’è l’IRPEF ad incombere. Si parla di una cifra di oltre 10 mila euro.

Inoltre, poi, circa 1200€ vanno a sanare quelli che sono gli interessi sul debito pubblico contratto diverso tempo fa dallo Stato. Poi ci sono le spese per l’affitto, quelle per il cibo, i trasporti, le bollette e le assicurazioni per un totale di quasi 2000€. Quel che resta, secondo quanto riportato da Vezzani, sono le briciole, solo 96€ al mese circa, che serviranno a prendere un paio di caffè al giorno come contentino per aver lavorato un intero mese tenuto per il collo dallo Stato.