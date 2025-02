Welfare, arriva lo stipendio nascosto che nessuno sa di avere | 1.300€ al mese per 30 milioni di famiglie, ecco come ottenerli

Per 30 milioni di famiglie arriva lo stipendio nascosto che nessuno sapeva di avere, ecco in che modo ottenere 1300 euro al mese.

Sono ormai diversi anni che si sente parlare delle difficoltà economiche che vengono vissute dalle famiglie italiane. Il vero problema è che i contribuenti si trovano ad affrontare notevoli difficoltà, senza sapere che si ha il diritto a talune somme di denaro.

Infatti ci sarebbe una misura economica che riguarderebbe diversi milioni di cittadini e che resta spesso inutilizzata, per via di una netta disinformazione che colpisce i cittadini italiani. A questa si aggiunge una burocrazia fin troppo complessa, i timori legati a possibili ripercussioni economiche e fiscali.

Una situazione questa, che purtroppo, porta un gran numero di cittadini a dover affrontare una crisi economica che si fa preponderante e che bussa incessantemente alle nostre porte.

Ecco allora cosa occorre sapere a riguardo, se non si vogliono perdere altri soldi.

Perché tanti italiani non ricevono questi soldi?

A questo punto viene natural porsi una domanda di questo genere. Uno dei motivi primari per cui milioni di cittadini non accedono al supporto economico è l’ignoranza nei confronti di tale misura. Potrebbe sembrare strano, anche considerando il gran numero di informazioni che ogni giorno ci arrivano tramite i media e altri canali ma invece, la mancata conoscenza della misura è veramente notevole.

A questo, si aggiunge il bisogno di affrontare iter sempre troppo lunghi per riuscire ad ottenere una risposta. Inoltre sono veramente tanti i cittadini che hanno poca dimestichezza con la tecnologia e questo non gioca di certo a favore, considerando che la maggior parte delle domande deve essere inviata tramite portali web. Infine, inavvertitamente occorre considerare anche il fattore psicologico, infatti alcune persone temono di essere giudicate nella maniera sbagliata quando chiedono aiuti economici, quindi decidono di rinunciare alle misure di sostegno, ur avendone bisogno.

Come ottenere fino a 1.300€ al mese

Per riuscire ad ottenere tale importo occorrerebbe mettere insieme diverse prestazioni sociali che vengono messe a disposizione dallo Stato al fine di offrire un sostegno alle fasce della popolazione più in difficoltà. Si può arrivare a 1300 euro unendo: Assegno Unico se si hanno dei figli, Assegno di Inclusione, destinato alle famiglie con redditi bassi, altri bonus e agevolazioni come quello per bollette e affitto.

Al fine di accede alle misure occorre informarsi sulle modalità di richiesta, accedere al portale INPS o rivolersi a un CAF o patronato presente sul territorio. Solo con il sostegno di un soggetto preparato, è possibile veder rispettati i propri diritti.