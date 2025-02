Pensioni d’oro, nel 2025 la vera svolta tanto attesa: Meloni annuncia l’aumento di 600€ all’anno

Il 2025 si apre con una bellissima notizia per i pensionati. La Meloni ha annunciato aumenti di ben 600€ l’anno.

Siamo ad un punto di svolta positivo. I pensionati, adesso, possono davvero gioire per quanto è stato annunciato da pochissimo tempo. Gli assegni pensionistici dei cittadini italiani aumenteranno e non di poco questo nuovo anno. Insomma, finalmente, inizia ad intravedersi il cielo sereno dopo un periodo lunghissimo di buio.

Come ben sapete, già ad inizio anno si sono registrati i primi aumenti delle pensioni. Si tratta di una rivalutazione al rialzo in base a quello che è stato l’andamento medio dell’inflazione durante tutto l’anno precedente. Quest’ultima ha fatto penare e non poco gli italiani che hanno visto diminuire il loro potere di acquisto.

La crisi, ormai, dura da troppo tempo. I rincari dei prezzi si sono fatti sentire negli anni addietro e continuano a farlo anche in questi primi mesi del 2025. Pensiamo, ad esempio, ai generi di prima necessità, ma anche al carburante ed alle bollette. Per queste ultime, poi, sono stati annunciati aumenti davvero importanti.

Per fortuna, però, che, grazie al confronto tra Governo e parti sociali, alcuni lavoratori potranno beneficiare di aumenti di stipendio e i pensionati hanno potuto già sperimentarli sulle loro pensioni di gennaio. Ora, però, la notizia è davvero fantastica. Il Governo Meloni ha annunciato nuovi aumenti che si attesteranno a ben 600€.

Pensioni: aumenteranno nel 2025

Sono tanti quelli che parlano di aumenti delle pensioni anche in questo mese di febbraio, ovvero sul prossimo cedolino che verrà pubblicato e messo a disposizione dei cittadini. Purtroppo, però, c’è da dire che non sarà affatto così. Anzi, possiamo dire con certezza e senza timore di essere smentiti, che non si avranno aumenti degli assegni pensionistici durante questo mese.

Ebbene sì, avete capito benissimo. I pensionati continueranno a ricevere lo stesso trattamento dello scorso mese. Per poter sorridere, però, c’è da attendere ancora un po’ di tempo. Il Governo, infatti, ha pensato ad un intervento netto sulla tassazione e, di conseguenza, anche sull’IRPEF dovuta dai cittadini. Inoltre, ci sono anche altri indizi che portano agli aumenti tanto desiderati.

600€ in più per i pensionati italiani

Il Governo italiano sta pensando di apportare modifiche a quelli che sono gli scaglioni IRPEF in vigore. Come ben sapete, ne esistono ben tre, ma l’esecutivo vuole intervenire in maniera veemente sul secondo. Di questo fanno parte i cittadini che percepiscono tra i 28.000€ ed i 50.000€ l’anno. L’aliquota prevista, in questo caso, è del 35%. Il Governo vuole ridurla di due punti percentuali, portandola al 33%. In questo modo si vedranno i benefici.

Tuttavia, però, per vedere apparire gli aumenti sperati da tutti, bisogna attendere il mese di luglio e quello di dicembre di questo anno. Come ben sapete, a dicembre, ci sarà il pagamento della tredicesima. A luglio, invece, arriverà la quattordicesima che donerà ai contribuenti fino a 655€. Infine, vi ricordiamo che, a dicembre ed insieme alla tredicesima, arriverà il Bonus Natale di circa 155€.