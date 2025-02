Partita Iva, se dichiari questi ingressi te la passi molto peggio dei dipendenti a regime minimo | Chiudi subito e fatti assumere

Se con la Partita IVA dichiari questi ingressi te la passi molto male. Ti conviene chiudere subito e farti assumere con contratto.

Come si dice? Il gioco non vale la candela? Questo è quello che a volte succede a chiunque decide di aprire una partita IVA per poter avere un lavoro da gestire in piena autonomia. Una situazione che si rivela essere piuttosto problematiche e che sembra essere in grado di suscitare non pochi grattacapi.

Ce lo dice chi lavora da autonomo, nonostante si abbia la possibilità di gestire i propri orari e il proprio lavoro in piena autonomia, non sono poche le preoccupazioni a cui si deve fare fronte e proprio questo motivo, si è spesso frenati da intraprendere tale strada.

Chi ha partita IVA, non consiglierà mai a un dipendente di lasciare il contratto fisso, perchè un po’ di autonomia, non ripaga di una serie di diritti a cui si ha diritto.

Niente giorni di malattia, niente ferie pagate, niente tredicesima e nemmeno quattordicesima e se non dichiari almeno questa cifra, veramente il gioco non vale la candela.

Partita IVA: La stretta fiscale che mette in ginocchio

La realtà è che l’Italia, con le sue tasse veramente stringenti, continua a non essere di certo, il paese dei balocchi per tutti coloro che decidono di aprire Partita IVA. Una scelta che considerando l’economia attuale, si rivela essere veramente coraggiosa. Scegliere di mettersi in proprio, assumersi il rischio di impresa, non è certo semplice come si possa credere.

Ma nonostante non sia tutto oro quello che luccica, è anche vero che, in alcuni casi aprire Partita IVA diventa l’unico modo possibile per riuscire a trovare un’occupazione, una maniera per essere appetibile sul mercato del lavoro, anche per via di una notevole difficoltà ad essere assunti nelle aziende di maggiore lustro.

Ma se non guadagni almeno questo….

Il grande problema restano le tasse. I Partita IVA devono ben comprende che buona parte del loro reddito finisce in tasse; questo nonostante lo stato continui ad offrire alcune possibilità fiscali che risultano essere veramente in gradi di andare incontro ai liberi professionisti.

Secondo gli esperti mensilmente occorrerebbe dichiarare almeno 1700 euro, affinchè ne vaga veramente la pena. Questo l’importo che uguaglierebbe il proprio reddito a quello dei dipendenti delle aziende, che hanno un reddito medio. Insomma, questo è l’importo da raggiungere se si vuole che il gioco valga la candela.