I dipendenti Ferrari avranno un premio di 14.400 euro, lo scorso anno avevano ricevuto 13.500 euro: ecco il motivo

Ferrari ha chiuso il 2024 con risultati al di sopra delle aspettative ed è per questa ragione che i dipendenti godranno di un cospicuo premio

Ferrari ha chiuso il 2024 con dei risultati inaspettati: come si legge sul Sole24Ore, l’utile netto è stato di 1,526 miliardi di euro, in aumento del 21% rispetto al 2023, mentre i ricavi sono stati pari a 6,677 miliardi di euro, in crescita del 12%. La casa di Maranello ha aumentato anche le consegne dell’1%, con una crescita che riguarda tutte le aree geografiche fatta eccezione per Taiwan e Hong Kong che hanno invece registrato un calo consegne del 22%.

Con questi numeri la situazione è cambiata anche in borsa dove il titolo Ferrari ha guadagnato il 5% in Piazza Affari, risultando come il migliore del listino. Dati i risultati, l’azienda pensa che si possa raggiungere con un anno di anticipo la maggior parte degli obiettivi fissati per il 2026, come confermato dal ceo Benedetto Vigna.

«Puntiamo alla qualità dei ricavi più che ai volumi. Credo sia questa la miglior spiegazione degli straordinari risultati finanziari nel 2024, trainati da un forte mix prodotto e da una crescente domanda di personalizzazioni Su queste solide basi, ci aspettiamo una robusta crescita anche nel 2025, che ci permetterà di raggiungere la fascia alta della maggior parte dei nostri target di profittabilità per il 2026 con un anno di anticipo», ha detto Vigna.

«I risultati dello scorso anno riflettono un grande lavoro di squadra in tutte le anime della società, fondamentale anche per una stagione sportiva molto competitiva. La volontà di progresso, che ci caratterizza da sempre, ha portato a un’innovazione nelle infrastrutture – con l’inaugurazione dell’e-building – e nei prodotti, evidenziata al meglio dalla nuova supercar, la Ferrari F80. Inoltre, abbiamo puntato all’innovazione nella R&S con il nuovo E-Cells Lab, che rafforzerà ulteriormente le nostre conoscenze elettrochimiche per prepararci al futuro», ha aggiunto il ceo.

Premio per i dipendenti

A giovare di questi ottimi risultati raggiunti sono stati le persone che lavorano per l’azienda: durante un incontro con i giornalisti, sempre l’amministratore delegato della casa di Maranello ha fatto un annuncio che riguarda anche i dipendenti.

Durante un incontro con i giornalisti infatti, Vigna ha dichiarato che i cinquemila dipendenti della Ferrari in Italia riceveranno un premio di competitività di 14.400 euro. L’anno scorso il premio era stato di 13.500 euro.

Il lancio di nuovi modelli

Sulla pagina economica del Corriere della Sera si sottolinea che l’annuncio del lancio di sei nuovi modelli, compreso quello elettrico, ha sicuramente giovato al marchio Ferrari. Nel 2024 invece sono giunte a fine produzione la Portofino M, la SF90 Stradale, la 812 GTS, la 812 Competizione e la Roma.

Le consegne della Daytona SP3 sono aumentate rispetto all’anno precedente e tra i prodotti consegnati nel 2024 sono compresi dieci modelli con motore a combustione interna (Ice) e sei modelli a motore ibrido, che hanno rappresentato rispettivamente il 49% e il 51% delle consegne totali.