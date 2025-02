Assunzioni immediate in banca: questo istituto di credito paga una favola ed è alla disperara ricerca di personale | Invia oggi il CV o ti ciuffano il posto

In banca assumono in maniera immediata e la paga è veramente da favola. Ecco l’offerta di lavoro che in molti stavano aspettando.

Nuove offerte di lavoro per tutti coloro che sono ancora disoccupati. Questo 2025 sembra essere ricco di possibilità per tutti coloro che sono pronti a firmare un contratto di lavoro che li soddisfi pienamente, uscendo da quello che è il loro status di disoccupati.

Negli ultimi anni il tasso di disoccupazione ha continuato a salire in maniera veramente vertiginosa, a tal punto da diventare un problema non di poco conto. Purtroppo una disoccupazione a livelli elevati impoverisce non solo la popolazione, ma tutta la nazione, che sembra non offrire via di uscita a coloro che sono alla ricerca di un lavoro.

Il 2024 si era concluso con un gran numero di concorsi a cui poter prendere parte per trovare l’occupazione che tanto è stata cercata, il 2025 si è aperto con moltissime possibilità.

Una delle maggiori banche sul territorio italiano sta cercando giovani da inserire nel suo organico, lo stipendio che viene proposto è veramente da favola, un’occasione da non farsi sfuggire.

Offerta di lavoro: per i giovani ottime opportunità

Purtroppo la disoccupazione ha colpito veramente tutti, dai giovanissimi fino a chi tanto giovane ormai non lo è più. I giovani sono ormai demotivati, convinti che uscire da questa condizione sia quasi impossibile, allora stesso modo, le persone ormai adulte, che restano senza un’occupazione credono che per loro non vi sia più alcuna soluzione. Ma il mercato del lavoro moderno, sembra in grado di offrire ottime possibilità indipendentemente dall’età e dal sesso.

Questa offerta si rivolge ai giovani, ma non si esclude che possano essercene altre anche per chi ha superato gli anta. Si cercano quindi ragazzi e ragazze di età compresa tra i 19 e i 32 anni, per l’impiego come global advisor, i cui compiti sono di pianificare gli incontri, offrire consulenza, proporre prodotti. Ecco quindi l’azienda pronta alle assunzioni.

La banca apre le sue porte

A cercare nuovi impiegati è Intesa Sanpaolo, una delle banche più solide dell’Europa intera. Un progetto di assunzione che mira ad ingrandire l’istituto bancario e offrire una crescita veramente importante nei prossimi anno. Il piano di assunzioni è molto vasto e prevederebbe l’introduzione di 3.500 persone. Il contratto sarà part time a tempo indeterminato, con una selezione specifica delle risorse.

Si richiede quindi il possesso di una laurea in ambito economico/finanziario e politico/giuridico. Per candidarsi è sufficiente accedere al sito in apposita sezione per candidarsi al lavoro.