Colloquio di lavoro, alla fine dell’intervista fai tu questa domanda | Danno il posto solo a chi li spiazza così

Quando sei chiamato a un colloquio di lavoro, al termine dell’intervista fai tu questa domanda e il posto di lavoro è il tuo.

La disoccupazione in Italia, continua ad essere a livelli veramente preoccupanti. Il numero di giovani e meno giovani che sono alla ricerca di un’occupazione è ancora molto elevato e questo preoccupa non pochi, i cittadini italiani che si vedono in grande difficoltà, anche per via di una crisi economica dilagante.

Non avere un lavoro è un problema non di poco conto, con cui occorre confrontarsi di giorno in giorno e che crea preoccupazione nelle menti di coloro che sono alla ricerca del loro contratto.

Ovviamente quando si è disoccupati ci si sottopone a una serie di colloqui che si rivelano essere l’unico modo di conoscere l’azienda per cui ci si propone e quindi le mansioni che si andranno a svolgere. Peccato che troppe volte ci si sente dire un semplice “le faremo sapere“, ma sembra ci sia un modo per creare una controtendenza.

Quindi ecco la domanda che dovresti fare al tuo prossimo colloquio, per firmare il contratto.

Colloquio di lavoro: meglio arrivarci preparato

La realtà è che, nel momento in cui si viene chiamati per un colloquio di lavoro ci si deve mostrare realmente preparati se si vuole avere la possibilità di essere subito assunti. In genere succede che, si invia un curriculum per potersi candidare a una specifica posizione, se in una prima scrematura si risulta essere idonei, allora ecco che si viene chiamati per il colloquio, dove ci si giocano tutte le proprie carte; quindi meglio arrivarci preparati.

In questi casi occorre scegliere un abbigliamento che sia in grado di farci sentire comodi, ma anche di dare un’aspetto professionale, inoltre è importante riuscire a sentirsi, in qualche modo, a proprio agio, assumendo un comportamento che dia l’impressione di essere sicuri di se stessi. Elementi veramente importanti per essere assunti.

La domanda che dovresti sempre fare

Se vuoi avere la certezza di essere assunto, devi sfruttare quel momento del colloquio in cui coloro che ti stanno esaminando ti chiedono se hai delle domande. Ebbene, un’occasione da non farsi sfuggire e che bisognerebbe sfruttare nella maniera giusta con questa specifica domanda “Supponiamo che io abbia ottenuto la posizione e, tra un anno, avremo una revisione in cui mi dici che ho fatto un ottimo lavoro. Cosa avrebbe fatto durante quell’anno per farle dire questo?“.

Una richiesta molto semplice, che mette in mostra l’interesse che si ha nei confronti del raggiungimento di importanti risultati da parte dell’azienda. Insomma, questo mettersi al servizio della società farà sicuramente colpo sugli esaminatori e il posto di lavoro sarà il tuo.