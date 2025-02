Carta di credito, se continui a usarla come ti consiglia la banca vai in malora | L’economista lo dice chiaramente: finisci per pagare a vita

Bisogna prestare molta attenzione all’utilizzo della carta di credito fornita dalla Banca. Se la si usa come consigliano si perde tutto.

Viviamo in un’epoca in cui si fa tutto in maniera digitale ed anche il mondo dei pagamenti ha subito la stessa evoluzione. Ora si compra tutto online con l’ausilio delle carte fornite dalle banche. L’incremento di questi comportamenti lo si è avuto, per lo più, dall’avvento della pandemia di covid, quando era vietato uscire, se non per stringenti necessità, al fine di arginare il contagio.

Da quel momento in poi, gli italiani hanno scoperto quanto sia facile pagare i propri acquisti con questi strumenti che prima, invece, erano utilizzati solo per il prelievo dei contanti ad uno degli sportelli ATM presenti sul territorio. Il Governo, poi, ha messo su quella che, a tutti gli effetti, è la digitalizzazione dei pagamenti anche all’interno dei vari negozi del nostro paese.

È scattato, infatti, l’obbligo, per tutti i commercianti, di accettare i pagamenti elettronici. Obbligo accettato non senza proteste anche veementi. Sono molti i cittadini che hanno sposato questa causa ed ora pagano i loro acquisti in questo modo sia con la carta, sia con i device di cui sono in possesso, smartphone e smartwatch su tutti.

Tuttavia, molto utenti utilizzano la carta nel modo errato. O meglio, possiamo dire che la utilizzano nel modo in cui la loro banca ha consigliato. Più sì va avanti e più si corre il rischio di andare in malora. A dirlo è un economista che ha voluto mettere in guardia i cittadini poiché, in questo modo, finiscono col contrarre dei debiti assurdi che saranno costretti a pagare a vita.

Carte di Credito: ti mandano in rovina se le usi così

Quando si accende il proprio conto corrente, la Banca mette a disposizione degli utenti anche una carta con la quale effettuati prelievi e versamenti all’interno degli ATM e, ovviamente, pagamenti sia online che nei negozi o nei supermercati. Poi, ci sono le App di Home Banking. Queste consentono di tenere monitorate le spese e di effettuare bonifici comodamente da casa, ad esempio.

Tuttavia, le Banche, molto spesso, consigliano ai loro clienti di entrare in possesso di una carta di credito legata al proprio conto corrente. Una volta convinti, poi, spiegano in che modo poterla utilizzare senza sbattimenti. Purtroppo, però, seguendo pedissequamente questi consigli, si finisce col rovinarsi ed essere costretti a pagare un botto di soldi.

L’economista avverte i cittadini: occhio alle carte di credito

Una carta di credito consente, agli utenti che ne sono in possesso, di poter effettuare prelievi di denaro contante e pagamenti delle loro commissioni, in totale tranquillità, pagando alla fine del mese solare ciò di cui hanno usufruito. Ovviamente, lo faranno senza alcun interesse. Purtroppo, però, la situazione, ad un certo punto, cambia in negativo. Ebbene sì, avete capito benissimo.

Appena, ad esempio, si raggiunge una cifra che non può essere coperta dai risparmi contenuti all’interno del conto corrente, iniziano i guai seri. Si è costretti a dilazionare il pagamento in comode rate. Il problema, però, è che gli interessi sono altissimi. Pensate che, come riportato da okdiario.com, si finisce col pagare fino al 30% di interessi sul capitale dovuto alla propria banca. In pratica, il debito si triplica all’istante e si perde tutto. Quindi, il consiglio dell’economista Gonzalo Bernardos è quello di non farsi abbindolare dalla Banca e di rifiutare le carte di credito o, al massimo, spendere ogni mese meno ciò di cui si è in possesso sul conto corrente.