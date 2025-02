Lavatrice, da quando svito il tappo segreto non ho più chiamato l’idraulico | Risolvo tutti i problemi aprendo questo sportellino

Se sviti il tappo segreto della tua lavatrice, non ci sarà più bisogno di chiamare l’idraulico. Una vita più lunga per il tuo elettrodomestico.

La lavatrice è uno degli elettrodomestici indispensabili per ognuna delle nostre case. Lei la migliore amica delle casalinghe, è l’unica che permette di mantenere ben pulito il bucato in maniera molto semplice. Il mercato ne propone moltissimi modelli, ognuno diverso dall’altro e in grado di aiutare nel compito di pulire ogni singolo vestito.

Nel momento dell’acquisto di un nuovo apparecchio occorre valutare ogni singola caratteristica, tra cui: grandezza, tipo di carica, programmi e anche la classe energetica di appartenenza.

La scelta del modello migliore, permette, nel lungo periodo, di avere un notevole risparmio in termini energetici. Gli esperti ci dicono, ad esempio, di non scegliere mai lavatrici sottodimensionate e decidere sempre per un apparecchio di classe energetica elevata, se non si vuole veder lievitare il conto a fine mese.

Ma quello che in pochi sanno è che ci sarebbe un tappo segreto che aiuterebbe ad allungare la vita dell’elettrodomestico.

Lavatrice: alcuni consigli veramente utili

Utilizzando la lavatrice nella maniera corretta o sbagliata è possibile, non solo avere un risparmio più o meno elevato sulla spesa dell’energia elettrica, ma anche riuscire a dare all’elettrodomestico stesso una vita più lunga. Non rendendocene conto, siamo noi stessi la causa di alcune rotture, proprio come lo siamo di un bucato che non è perfetto come lo si vorrebbe. Primo elemento essenziale su cui porre attenzione, ad esempio, è la tipologia di detersivo, in genere si consiglia quello in polvere, che contiene già tutto il necessario, oltre a lasciare pochissimo residuo. Ciò nonostante, occorre sempre prestare attenzione a scegliere cicli che diano il tempo di sciogliersi, quindi di almeno 60 minuti.

Ma altro elemento determinate è la manutenzione della lavatrice, la sua pulizia, che deve essere fatta per evitare, non solo mal funzionamenti, ma anche cattivi odori.

Cosa sapere sul tappo segreto della lavatrice

Nel momento in cui ci si dedica alla pulizia della lavatrice, occorre pulire la guarnizione e il cestello, ma anche svitare quel tappo che si trova nella parte anteriore in basso. Ovviamente ci si riesce al filtro, ovvero al pulsante di scarico, molto utile nel caso in cui la lavatrice si blocchi durante il lavaggio, di tanto in tanto occorre svitarlo e procedere con la sua pulizia.

In questo modo si drena l’acqua in eccesso, presente all’interno dell’elettrodomestico, ma allo stesso tempo è anche possibile togliere eventuali fazzoletti, monetine, pezzi di plastica e anche calzini che si infilano nel filtro. Un particolare a cui prestare attenzione.