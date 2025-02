Canali TV: ora puoi vedere gratis anche quelli a pagamento con il trucco del tasto 260 | Non paghi più 1€ di abbonamento

Grazie ad un trucco geniale, quello del tasto 260, d’ora in poi, si possono visionare anche i canali a pagamento senza sborsare 1€.

Visionare i propri programmi preferiti in TV, per molti cittadini italiani, nell’ultimo periodo, sta diventando una vera e propria Odissea. Come ben sapete, infatti, viviamo nell’epoca del Digitale Terrestre e, soprattutto, dello Switch-off verso la nuova tecnologia che permetterà di fruire di un segnale migliore. In pratica, si può vedere tutto in maniera migliore.

Tuttavia, però, i problemi sono all’ordine del giorno e lo saranno fino a quella che sarà la data in cui, in maniera definitiva, ci sarà questo cambio di segnale che sancirà la fine di un’era e l’inizio di un’altra, migliore, tecnologicamente avanzata. Abbiamo parlato, in precedenza, di un’odissea per i cittadini italiani. La motivazione di tale assenzio e è di facile lettura.

Il nostro paese è territorialmente variegato e, in molti casi, il segnale ha faticato ad arrivare. Per fortuna, ultimamente, pare che il problema sia rientrato salvo qualche caso sporadico ancora da sanare. Un problema rientra, però, e un altro sorge. In questo caso, ogni mese si sente parlare di nuove numerazioni e di canale che passano da un numero ad un altro.

Ovviamente, però, c’è da dire che, per fortuna, non mancano le belle notizie. Ebbene sì, avete capito benissimo. Stanno comparendo tantissimi nuovi canali e l’offerta, in questo modo, aumenta per la gioia di tutti. Ora, poi, la notizia che è arrivata da pochissimo, è davvero fantastica. Sì, perché con un trucco geniale si riuscirà a visionare canali in streaming senza cacciare un solo euro di abbonamento.

Il trucco del tasto 260: mai più 1€ di abbonamento ai canali streaming

Oltre i tantissimi canali offerti dal Digitale Terrestre, come ben sapete, nell’ultimo periodo sono tante le piattaforme streaming che offrono contenuti interessanti, dai film alle serie TV, passando per l’intrattenimento per grandi e piccini e ai documentari. Per visionare questi ultimi, però, c’è necessità di sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale.

Inoltre, poi, c’è da dire che non si tratta di costi contenuti. Anzi, questi ultimi sono anche al rialzo. Pertanto, se gli utenti volessero avere un abbonamento ad ogni piattaforma presente sul mercato, occorrerebbe accendere un mutuo. Per fortuna, però, che ora il Digitale Terrestre offre una scappatoia fantastica con l’applicazione di un solo trucco magico. Così facendo non bisognerà sborsare più nemmeno un solo euro.

I canali a pagamento diventano gratis

Si tratta di una notizia davvero incredibile, inimmaginabile. Nessuno mai avrebbe pensato potesse accadere qualcosa del genere ed invece eccoci qui a parlarne. È stato appena svelato, infatti, un trucco fantastico che permetterà a tutti di visionare canali che, di solito, sono a pagamento, senza sborsare neanche un centesimo.

Basterà, infatti, digitare il numero 260 sul proprio telecomando, per fare apparire sullo schermo del proprio smart TV un canale tutto nuovo. Parliamo di Urania TV, la.prima emittente italiana interamente dedicata all’approfondimento politico con ben 20 format già pronti e fruibili, condotti da personalità di spicco del giornalismo e della politica del nostro paese.