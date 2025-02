Hotel, appena entri nella stanza NON fare mai queste cose: i dermatologi sono tutti d’accordo

Scopriamo alcuni semplici suggerimenti che possono evitarci, in viaggio, di incorrere in spiacevoli situazioni.

Ammalarsi quando si è in vacanza è veramente insopportabile. Si rischia infatti di buttare via giorni e danaro per curarsi, dovendo rinunciare ai piaceri che avevamo programmato per le nostre agognate ferie.

Ma, si sa, talvolta il caso non perdona: un raffreddore troppo forte, un incidente, una ricaduta in una nostra patologia temporaneamente sopita possono sempre capitare. Ci sono però situazioni e abitudini che sarebbe bene evitare quando si viaggia, poiché possono essere talvolta pericolose per la nostra salute.

Si pensi ad esempio cosa siamo indotti a fare quando si entra in una camera d”albergo, magari dopo un lungo volo aereo. Una volta posate le valige, può essere naturale buttarsi direttamente sul letto per riposare un minuto, senza scostare il copriletto. Copriletto che, però, non è affatto detto che sia stato lavato poco prima del nostro arrivo.

Se lenzuola e cuscini sono sicuramente sterilizzati quasi quotidianamente, i copriletto, per loro natura, vengono lavati assai più di rado. E per questo possono essere considerati tendenzialmente patogeni. Meglio, quindi, scostare subito il copriletto al nostro arrivo, e buttarsi a riposare direttamente sulle lenzuola.

Cosa non fare assolutamente al nostro arrivo in camera

Altro gesto rischioso che può venir naturale da compiere al nostro arrivo in camera dopo un estenuante viaggio è quello di bere un po’ d’acqua, approfittando del set di bicchieri messi a disposizione dalla struttura alberghiera. Siamo veramente sicuri che quei due bicchieri, disposti magari con gusto sopra un piccolo tavolo, siano stati ben lavati prima del nostro arrivo?

Ma possiamo anche aggiungere qualche altro comportamento spontaneo, potenzialmente pericoloso. Ad esempio, è piuttosto naturale togliersi le scarpe appena giunti in camera, anche solo per alleviare la stanchezza dei nostri piedi. Guai però a camminare scalzi, soprattutto se c’è la moquette o all’interno del bagno.

Tanti i rischi nascosti per la nostra pelle

Non è necessario essere esperti dermatologi per capire che un pavimento con la moquette, soprattutto se calpestato, nel tempo, da tantissime persone, può essere potenzialmente assai pericoloso per la nostra pelle.

Allo stesso modo, diversi rischi si celano anche in bagno: camminarci a piedi nudi, soprattutto nel vano doccia, può portarci in regalo verruche e micosi. Ma anche gli asciugamani in dotazione dovrebbero essere utilizzati con la dovuta attenzione: pur essendo sicuramente lavati e sterilizzati, il fatto di essere stati usati da tantissimi ospiti – magari qualcuno di questi non proprio sanissimo o pulito come si deve – potrebbe comunque metterci a rischio. Meglio pertanto portarsi sempre dietro, quando si può, una salviettina da casa