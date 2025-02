Fiat, dopo anni arriva il grande annuncio: è la prima auto sul mercato ad avere questo dispositivo | Svolta epocale

Arriva l’annuncio da parte di Fiat, la prima auto sul mercato che dovrà avere questo dispositivo. Ecco cosa sta cambiando.

Il mercato dell’automobile sta cambiamento veramente molto velocemente. Gli automobilisti stanno cercano di abituarsi a quella che sembra essere una nuova dimensione, qualcosa si completamente differente da quello a cui si era abituati fino a non molti anni fa.

Ci dicevano che negli anni 2000 le automobili avrebbero volato. Ebbene, per il momento restano ben ancorate all’asfalto, ma il progresso tecnologiche le ha portata ad essere dei veri e propri ritrovati di ingegneria e tech. Completamente elettriche, con dei computer di bordo a dir poco avveniristici, le automobiline che già da questo 2025 guideremo saranno la vera svolta.

Ma in fondo non poteva essere altrimenti considerando l’arrivo sul mercato delle automobili elettriche, pensate per abbattere le emissioni. Molte le discussioni a riguardo, con gli automobilisti che si dicono piuttosto reticenti nei confronti di tali veicoli. Eppure la strada sembra ormai essere delineata e le case automobilistiche si sono dovute adeguare.

Tra le aziende che stanno mettendo tutto il loro impegno in questa virata c’è Fiat, simbolo italiano, ha deciso di immettere sul mercato la prima automobile che avrà al suo interno un’apparecchiatura molto sofisticata.

Fiat: nel mare immenso delle automobili elettriche

L’Europa ha deciso, occorre salvaguardare l’ambiente in cui viviamo in ogni modo possibile. Questo vuol dire anche, puntare su automobili di ultima generazione. Se l’Euro6 e l’ibrido non è sufficiente è il momento di puntare dritto sull’elettrico, unico motore (anche se abbiamo qualche dubbio), che sarà prodotto a partire dal 2035. Un duro lavoro quello delle case automobilistiche, che chiede loro di, innanzitutto provvedere ad implementare nuove lavorazioni e in secondo luogo, di contrastare la diffidenza degli automobilisti.

Un cambiamento che, in effetti sembra essere piuttosto complicato, che ha portato a una notevole difficoltà nel mercato automobilistico, con le aziende che si sono trovare a ridurre le loro aspettative. Ma questo non ha fermato il progresso e Fiat con la Grande Panda ce lo dimostra.

Arriva la Grande Panda

Dopo la 600, Fiat ha voluto dare una veste completamente differente alla sua amata Panda, forse una delle automobili più iconiche dell’azienda, arriva in una versione tutta nuova, con motore ibrido ed elettrico, una compatta, adatta per chi si muove soprattutto in città, è uno dei prodotti di punta di Stellantis. Quello che si spera è che questa nuova versione sia in grado di eguagliare i risultati di vendita della sua precedente versione.

La Grande Panda sarà la prima automobile ad essere sviluppata sulla Smart Car Platform, una piattaforma multi energia che permette all’auto di adattarsi alle diverse parti del mondo in cui verrà venduta. Una novità in assoluto, che si abbina all’inserimento di componenti in materiale riciclato.