Ufficializzato il Bando di concorso: si cercano dipendenti con il diploma | Contratto e stipendio più che ottimo

Arrivato un nuovo Bando di Concorso, ora è ufficiale: per parteciparvi basta il Diploma. Stipendio e contratto sono ottimi.

Arrivano nuove occasioni di lavoro. Infatti, sono proprio tante queste ultime, e parliamo sia di quelle presso aziende private, sia nelle Pubbliche Amministrazioni, che bandiscono costantemente nuovi concorsi.

Come ben sapete ce ne saranno diversi nel 2025, e serviranno a fare sì che la Pubblica Amministrazione possa avere maggiore personale da impiegare, dato che è molto tempo che maxi concorsi del genere non vengono banditi. Si parla di oltre 20 mila unità da impiegare entro l’anno. Insomma, sono opportunità che capitano raramente nella vita e bisogna usufruirne al volo.

Molti concorsi sono stati già avviati alla fine dello scorso anno, ed anche il mese di gennaio ha visto annunciarne di diversi. Ora, poi, è arrivata una notizia che può fare felice davvero un numero elevatissimo di cittadini italiani. Si tratta di un concorso per provare ad entrare a fare parte di un Ente importante, ambito, e che offre un lavoro di tutto rispetto.

Il contratto, ovviamente, è a tempo indeterminato. Per quanto riguarda, poi, lo stipendio mensile previsto, possiamo dire che non abbia nulla da invidiare ad altri. Anzi, secondo le nostre vedute, si tratta di uno stipendio molto corposo. Scopriamo insieme di quale concorso si tratta, quali requisiti servono oltre al Diploma e come è possibile candidarsi.

Nuovo concorso appena ufficializzato: serve solo il Diploma

Il nuovo concorso di cui vogliamo parlarvi è stato ufficializzato da poco, ma, poiché si tratta di una ricerca urgente, ha anche una scadenza fissata a breve, anzi, a brevissimo. Infatti, sarà possibile inoltrare la domanda di partecipazione entro e non oltre il prossimo 4 febbraio. Come già accennato in precedenza, serve il Diploma di Maturità per poter concorrere.

Altro requisito fondamentale è aver conseguito la patente di guida B. Inoltre, prima di produrre domanda sappiate che si tratta di un lavoro full time, per il quale è richiesto anche di lavorare su turni notturni. Oltre i requisiti specifici per questo concorso, sono sempre validi quelli che sono comuni a tutti, a partire, ad esempio, la cittadinanza italiana o di un Paese membro UE e l’aver compiuto il diciottesimo anno di età. Scopriamo, allora, quale Ente ha bandito il concorso e quanti posti sono a disposizione.

La Regione Lazio è alla ricerca di 55 Guardia Parco

I vincitori del Concorso saranno inquadrati nell’area degli istruttori del Comparto Funzioni Locali ed assegnati al Profilo di Istruttore di Vigilanza – Guardiaparco. Dovranno sorvegliare e controllare il territorio dell’area protetta alla quale verranno assegnati, redigere i verbali e collaborare con gli altri corpi di Polizia e Vigilanza. Insomma, si tratta di una mansione di fondamentale importanza per la salvaguardia delle aree protette della Regione Lazio.

Ci sarà una prova scritta ed una orale. La prima verterà sulla legislazione italiana e regionale in materia di aree protette, sulla normativa europea, nazionale e regionale sui Siti della Rete Natura 2000, su quella riguardante le specie aliene, l’antincendio boschivo, e infine la raccolta di funghi e tartufi. Inoltre, sarà richiesta conoscenza di tutto ciò che riguarda il patrimonio geologico, speleologico e la tutela del paesaggio. Anche la prova orale verterà sugli stessi argomenti, con l’aggiunta della lingua inglese e dell’informatica.