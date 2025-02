‘Cerchiamo gente che ha bisogno di lavorare’: non è richiesto neanche titolo di studi | Contratto a tempo indeterminato

Questa azienda cerca dipendenti tra coloro che hanno bisogno di un lavoro: senza titolo di studio fanno il contratto a tempo indeterminato.

Il 2025 è un anno che si preannuncia particolarmente florido per quanti hanno necessità di trovare un lavoro. Le opportunità stanno infatti fioccando sin dall’inizio del mese di gennaio. Possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che il nuovo anno appena cominciato si rivelerà anche migliore di quello che è terminato da pochissimi giorni.

Sono stati annunciati diversi nuovi concorsi pubblici nella Pubblica Amministrazione. Si tratta di oltre 20 mila posti di lavoro vacanti da colmare e ci sarà l’imbarazzo della scelta sia per i laureati che per tutti i cittadini in possesso del Diploma di Maturità. Inoltre, poi, non possiamo non menzionare le procedure selettive che riguardano alcune aziende ben note.

Tra le tante citiamo, ad esempio, la solita Poste Italiane che ogni mese mette a disposizione diversi posti di lavoro sia per portalettere che per addetti allo sportello su tutto il territorio nazionale. Inoltre, sono molto attive anche Italo Treno ed RFI. Insomma, chi vuole tentare di trovare un futuro più roseo, più florido e più stabile non deve fare altro che rimboccarsi le maniche.

Ora, poi, c’é un’azienda che ricerca urgentemente nuove figure lavorative da inserire all’interno del proprio organico. Chiunque abbia necessità di lavorare è bene accetto e non c’é alcun titolo di studio richiesto come requisito. Si inizia a lavorare sin da subito ed offre un contratto a tempo indeterminato.

Nessun titolo di studio richiesto: lavori per sempre

Il contratto a tempo indeterminato, soprattutto in questo periodo, è un sogno per tutti gli italiani. Arrivare ad ottenerlo significa poter dire addio alla precarietà ed iniziare a programmare seriamente il proprio futuro e quello della propria famiglia. Ecco che, in un clima di incertezza economica, come quello che si sta vivendo, sbuca dal nulla una proposta formidabile.

Quest’ultima, infatti, ha necessità di assumere, anche in maniera urgente, nuovo personale all’interno del suo organico per soddisfare la richiesta sempre più pressante da parte dei propri clienti. Fatte queste premesse, scopriamo insiem, di quale azienda si tratta e quali mansioni si dovranno svolgere una volta assunti.

SiPosta: nuove assunzioni in tutta Italia

SiPosta non è altro che un franchising del settore postale. Si tratta di un’azienda ormai radicata in Italia e con ben 15 anni di esperienza sulle spalle. Pensate che copre una percentuale altissima del territorio nazionale: arriva al 70%. In tutte le sue filiali, inoltre, si può fruire di servizi postali, finanziari, assicurativi e si possono effettuare anche pagamenti.

Ora, proprio perché è in forte espansione, l’azienda ricerca nuovo personale da assumere a tempo indeterminato. In particolar modo, la ricerca è rivolta a quanti vogliano essere assunti come portalettere. Non c’é alcun titolo richiesto come requisito e non esistono limiti di età: basta aver conseguito la patente di guida, essere in grado di guidare i veicoli e conoscere il territorio in cui si opererà. Dopo un breve periodo di prova, si verrà assunti a tempo indeterminato.