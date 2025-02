Lavoratori al settimo cielo: arrivano quasi 200 euro in più in busta paga | L’annuncio diramato poco fa

Nelle ultime ore è arrivato un annuncio che rende i lavoratori super felici. Si tratta di un aumento in busta paga: ci saranno 200€ in più.

Il 2025 non si è aperto solo con le notizie riguardanti le nuove opportunità lavorative. Certo, queste hanno destato meraviglia, dato che ci saranno tantissimi concorsi per permettere l’assunzione a tempo indeterminato.

Inoltre, sono arrivati gli aumenti delle pensioni per tutti. Si tratta, come ogni anno, di aumenti che vanno a livellare sulla base dell’inflazione dell’anno precedente tutti gli assegni mensili. In questo modo, il potere di acquisto dei pensionati aumenta, anche se di poco.

Insomma, ci sono state tantissime belle notizie per tutti i cittadini italiani. O meglio, per la quasi totalità di questi. Come ben sapete, la crisi economica sta attanagliando il nostro Paese da tantissimo tempo.

In più, l’inflazione sta giocando un ruolo chiave nell’economia italiana. Sono molti, infatti, i cittadini che vedono scemare il loro potere di acquisto giorno dopo giorno. Ecco che, però, finalmente, arriva la risposta alla richieste insistenti dei lavoratori. Percepiranno un aumento di stipendio di quasi 200 euro al mese.

200€ in più al mese: i lavoratori possono festeggiare

Quello che non si riesce ad ottenere in tanti anni, lo si ottiene talvolta in una sola notte. È questo un po’ il leitmotiv della notizia che è arrivata davvero da pochissime ore. Tutti i lavoratori possono esultare perché percepiranno un aumento di stipendio non di poco conto. Anzi, si tratta invece di una bella cifra.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Grazie all’accordo raggiunto tra Ance, Coop e Sindacati, è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 2025-2028, segnatamente nella parte in cui si parla degli accordi economici di riferimento. La prima tranche di aumenti arriverà già a febbraio.

Da febbraio più soldi in busta paga per tutti

Tutti i cittadini che lavorano nel settore edile possono festeggiare. Ebbene sì, perché l’accordo chiuso nella notte tra il 28 ed il 29 gennaio ha stabilito che ci saranno aumenti stipendiali davvero importanti. Si parla di quasi 200 euro al mese per questi lavoratori; nello specifico, la somma precisa è di 180€. Come già accennato, poi, la prima tranche di aumenti arriverà in febbraio.

In questo caso, si parla di ben 80 euro di aumento. La seconda tranche di aumenti arriverà il primo giorno del mese di marzo 2026 ed ammonterà a 50€. Infine, la terza tranche è prevista per il primo marzo 2027 e si attesterà ad ulteriori 50€. Insomma, si tratta di una vittoria insperata vista la piega che stava prendendo il dibattito in corso.