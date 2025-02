Maxi concorso: non è richiesta la laurea | Lavori in uno dei posti più belli d’Italia e ti pagano pure

Un maxi concorso per cui non viene richiesta la laurea, in uno dei luoghi più belli d’Italia. Sono scattate le assunzioni.

Fervono le richieste per quello che riguarda un nuovo bando di concorso che interesserà gli italiani in attesa di firmare l’ambito contratto di lavoro.

Come succede in molti casi, anche questa volta non viene richiesto alcun titolo di laurea, ma occorre essere volenterosi e mostrare uno spirito intraprendente.

Il 2025 si è aperto con una serie di concorsi che vanno ad accontentare coloro che cercano un posto di lavoro, anche se non in possesso del tipico “pezzo di carta”. Numerosi i posti a disposizione con questo nuovo bando di concorso, con inserimento immediato all’interno della posizione assegnata.

Un vero e proprio ricambio generazionale, che ha portato a un’importante selezione. Tutte le indicazioni sono fornite dal Bando di Concorso ufficiale. Il tempo per potersi candidare alla posizione è però davvero agli sgoccioli, per cui è consigliabile avanzare quanto prima la richiesta.

Nel 2025 continua la campagna di assunzioni che era iniziata già nel 2024. Molti enti locali e nazionali hanno infatti bisogno di nuova forza lavoro. Considerando l’elevato tasso di disoccupazione che ancora interessa l’Italia, è semplice immaginare quanto sia importante cogliere tutte le possibilità che il mercato del lavoro offre ai cittadini. In questo specifico caso, sono 84 le figure che verranno inserite con un contratto full time e a tempo indeterminato.

Un contratto piuttosto allettante, ma che richiede alcuni requisiti specifici. Si tratta del nuovo concorso, anzi della doppia selezione, che è stata detta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e che si rivolge soprattutto ai ragazzi ancora disoccupati.

Sono due i bandi di concorso aperti, il primo per l’assunzione di 54 addetti che verranno destinati alla Direzione di esercizio alla navigazione Lago di Garda, Lago Maggiore, di Garda e di Como. Nel secondo bando vengono messi a disposizione 30 posti per la Direzione di esercizio di navigazione Lago di Como e Gestione governativa navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como.

Per poter prendere parte alle selezioni occorre avere il diploma di scuola secondaria di primo grado, la maggiore età, cittadinanza italiana, non aver riportato condanne, essere capace di nuotare e avere pieno possesso dei diritti civili e politici, oltre all’idoneità fisica. Ci si può candidare tramite la piattaforma InPA, e la scadenza è fissata per il 7 febbraio.