Visita fiscale, se hai quest’app sai quando sta per arrivare: ti avvisano direttamente dal cellulare

Da questo momento in poi, grazie a questa app ti possono avvisare direttamente quando sta per arrivare la visita fiscale, ecco cosa occorre sapere.

La digitalizzazione dei servizi pubblici avvenuta negli ultimi anni ha fatto in modo che la gestione di alcune pratiche amministrative diventasse molto più semplice. Tra le pratiche a cui ci si riferisce, ci sono anche le visite fiscali, con le quali si controlla il reale stato di salute del lavoratore che richiede un periodo di malattia.

Chi si assenta da lavoro per motivi di salute deve infatti rispettare alcune regole che riguardano la reperibilità in specifici orari del giorno, sia nel settore pubblico che in quello privato.

Al fine di evitare delle sanzioni e garantire la massima trasparenza del sistema, le visite fiscali si rivelano uno strumento indispensabile di controllo. Essere aggiornati sui possibili controlli medici, però, finora era quasi impossibile, e molti lavoratori si sono ritrovati completamente impreparati alla visita fiscale.

Ma, anche in questo caso, la tecnologia ci viene in soccorso, e un’applicazione innovativa potrebbe permettere al lavoratore di ricevere delle notifiche in tempo reale sul proprio smartphone, in modo da essere presente nel momento in cui il medico INPS busserà alla porta.

Le regole della visita fiscale e le fasce di reperibilità

Quando un dipendente si assenta dal lavoro poiché impossibilitato a ricoprire il suo ruolo per via di un problema di salute, esso deve rispettare le fasce di reperibilità previste dalla legge, e durante le quali è possibile ricevere il controllo da parte dei medici incaricati dall’INPS. Le fasce orarie vanno generalmente dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Nel caso in cui il professionista incaricato si presenti al domicilio del dipendente e questi non sia reperibile, quello che si rischia è di perdere l’indennità di malattia, senza considerare eventuali sanzioni disciplinari da pare del datore di lavoro. Ma ci sono specifiche eccezioni che consentono di assentarsi anche nel caso in cui ci si debba sottoporre a visite specialistiche urgenti, quando c’è un ricovero oppure particolari condizioni di salute riconosciute dalla normativa.

L’innovazione che ti avvisa in tempo reale

La tecnologia ci viene incontro, e questo nuovo servizio digitale permette ai lavoratori di essere sempre aggiornati sugli accertamenti sanitari dell’INPS. A rendere possibile tutto questo è l’APP IO, che permette di avere comunicazioni in merito a certificati di malattia e visite fiscali. Abbiamo imparato a conoscerla durante la pandemia Covid, e adesso diviene una grande alleata dei lavoratori assenti dal lavoro.

L’integrazione con il sistema INPS ha permesso di utilizzare l’app per ricevere informazioni tempestive, come l’esito della visita. Al fine di usufruire del servizio è sufficiente scaricare l’app, accedere tramite identità digitale e quindi attivare le notifiche, in modo tale da non perdere le comunicazioni importanti. In realtà, quindi, l’app non avvisa dell’arrivo del medico fiscale, ma consente al lavoratore di scoprire in anteprima gli esiti della visita, in modo che egli sia preparato a fronteggiare eventuali contestazioni. Una tecnologia che è un passo avanti rispetto la gestione della malattia e della trasparenza per quello che riguarda i controlli fiscali.