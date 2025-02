Bancomat, la nuova truffa è spietata: così ti rubano tutti i soldi | Basta un cellulare

La nuova truffa che passa dai bancomat è veramente spietata, ti rubano tutto con il solo cellulare, ecco cosa sapere.

Continuano a susseguirsi le notizie che riguardano le truffe a discapito dei cittadini italiani. I criminali hanno infatti arricchito il loro curriculum, e sono diventati dei veri esperti per quello che riguarda l’accessibilità agli apparecchi e ai dispositivi elettronici.

Ogni giorno le Forze dell’Ordine raccolgono una serie di denunce che dimostrano la capacità dei moderni truffatori di accedere a quelli che sono i conti correnti dei contribuenti.

La tecnologia, che ci dovrebbe aiutare nella gestione della quotidianità, inavvertitamente diventa la maggiore nemica di ognuna delle possibili vittime delle truffe, che sempre più spesso vengono perpetrate da veri cybercriminali.

Ecco allora la nuova minaccia al bancomat che sta preoccupando veramente tutti.

Come difendersi dalle nuove minacce informatiche

Innanzitutto, è prioritario capire come non diventare i prossimi protagonisti delle truffe bancarie. Non cadere in trappola è una questione di attenzione, e inoltre non bisogna mai peccare di ingenuità. Non si deve mai cliccare su dei link che sembrano essere sospetti: potrebbero condurre a piattaforme create ad hoc da coloro che vogliono appropriarsi dei dati personali del soggetto, e inoltre si consiglia di non scaricare applicazioni da store non ufficiali.

Inoltre è opportuno monitorare regolarmente il proprio conto corrente, nonché mantenere aggiornato il software di protezione del dispositivo e disabilitare l’NFC quando non lo si utilizza. Seguire tali indicazioni si rivela veramente molto importante, per evitare di finire dritti dritti in trappola.

La truffa che svuota il conto: ecco come funziona

A questo punto non resta che scoprire in che modo agiscono i truffatori. Una delle ultime minacce che la società di sicurezza informatica ESET ha evidenziato riguarda NGate, ovvero un malware molto sofisticato, rivolto in particolare agli smartphone Android. Il software si installa tramite link fraudolenti, e il malware ruba tutti i dati del soggetto, compreso anche il numero di carta e il codice.

I dati che sono stati raccolti vengono poi utilizzati per clonare la carta, e in tal modo i truffatori potrebbero effettuare delle transazioni senza che il legittimo proprietario ne sia a conoscenza. Allo stesso modo, essi possono accedere al vostro conto tramite il bancomat, ove saranno liberi di svuotare il conto secondo le tempistiche previste dal contratto sottoscritto dall’intestatario. Attenzione, quindi: mai cliccare su link sospetti e, in caso di dubbio, contattate tempestivamente il vostro istituto bancario.