Dieta, questa qui è la più efficace per dimagrire: ora c’è anche la scienza a confermarlo

Una dieta che ti fa veramente dimagrire: non si tratta del solito specchietto per le allodole, ora la scienza ha finalmente la risposta.

Mettersi a dieta non è mai semplice. Troppo spesso la vita frenetica, il nervosismo e lo stress ci portano a mangiare in maniera sregolata, prestando poca attenzione a quello che dovrebbe essere il corretto apporto calorico.

Eppure, negli ultimi anni si sono accesi i riflettori sull’importanza di una dieta sana, nonché sulla capacità di dare al proprio corpo l’alimentazione di cui ha bisogno per stare bene.

Insomma, il cibo non è più importante solo perché ci nutre, ma anche perché ci permette di prenderci cura si noi stessi e del nostro corpo.

Spesso si sente parlare di peso forma, e si fa riferimento a quel peso che si dovrebbe avere per riuscire a prevenire talune patologie. Detto questo, se seguire una dieta efficace è difficile, quella che vedremo qui si rivela invece davvero efficace.

Dieta: perdere peso per prevenire i malesseri

Il peso in eccesso espone l’organismo a una serie di rischi. Purtroppo, negli ultimi anni il numero di obesi è aumentato in maniera smisurata, e se prima era un problema che riguardava molto di più i Paesi lontani da noi, come gli Stati Uniti, ora tocca anche il Belpaese. Tornare a un’alimentazione sana è importante, proprio per prevenire efficacemente una serie di patologie. I chili di troppo possono contribuire infatti a un aumento del colesterolo, con relative problematiche a livello cardiaco ma anche di circolazione sanguigna.

Inoltre, il sovrappeso porta a un’affaticamento dello scheletro e dei muscoli in generale. Senza considerare poi i problemi psicologici, dati dall’insicurezza nutrita proprio dal sovrappeso. Insomma, una situazione da cui è difficile uscire se non perdendo peso. E sono due le tendenze degli ultimi tempi, ovvero il digiuno intermittente e la restrizione calorica, ma qual è la più efficace?

La dieta che ti permette di avere risultati

Uno studio specifico ha cercato di comprendere se fosse più efficace il digiuno intermittente oppure la restrizione calorica. Quindi, meglio mangiare meno spesso o in quantità ridotte? In entrambi i casi quello che si cerca di fare è di apportare un quantitativo di calorie minore rispetto a quello al regime cui si è abituati.

Attualmente, non è chiaro se le due tipologie di regime alimentare possano essere protratte a lungo. Sembra peròche, in termini di longevità e benessere, ad essere più efficace sia la restrizione calorica. Questo perché non si va mai in deficit energetico, a differenza di quanto succede durante il digiuno intermittente.