C’è scritto PASTA TRE MULINI, ma la vera casa produttrice è un’altra: il pastificio più importante del Sud Italia

Sulla confezione si cela il vero produttore. La pasta Tre Mulini è prodotta da un pastificio conosciutissimo, il più importante del Sud.

La pasta a marchio Tre Mulini la si trova normalmente sugli scaffali dei supermercati della grande catena di distribuzione Eurospin. Quest’ultima, attiva nel settore discount, vanta diverse tipologie di prodotti, specialmente i generi alimentari, che sembrano provenire da aziende sconosciute e invece sono frutto del lavoro di grandi marchi.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Ovviamente, però, questo non accade solo da Eurospin, ma vale anche per altre catene di supermercati presenti su tutto il territorio nazionale. Pensiamo, ad esempio, a Lidl, ma anche a Conad ed MD, tra i tanti. Se si leggono bene le etichette, infatti, si fanno delle scoperte incredibili.

Ciò vale, ad esempio, per i biscotti ed i prodotti per la prima colazione e la merenda, e riguarda anche la pasta. Questo è un alimento fondamentale nella dieta di tutti i cittadini italiani.

Per questo motivo, molto spesso, la scelta della pasta da acquistare ricade solo ed esclusivamente su marchi conosciuti, ben noti e che, tra l’altro, costano anche un botto. Tuttavia, può capitare di avere delle piacevoli sorprese anche quando nessuno se lo aspetta, ed è anche il caso della pasta Tre Mulini, prodotta da un pastificio super famoso.

La Pasta Tre Mulini la produce questa azienda importantissima

Siamo sicuri che, una volta conosciuto il produttore, non riuscirete a crederci, eppure è così. Per scoprirlo di persona basterebbe solo prendere tra le mani uno dei tanti pacchi di pasta Tre Mulini che sono poggiati sugli scaffali dei supermercati Eurospin, girarlo e leggere attentamente quello che c’é scritto sull’etichetta.

Ebbene, da quelle scritte minuscole sulla confezione riuscirete a ricavare l’indirizzo esatto dello stabilimento reale di produzione, e capirete che è comune a quello di un marchio super noto. Si tratta di un pastificio storico e famosissimo che ha sede nel Sud Italia. Scopriamolo insieme.

Dietro la Pasta Tre Mulini c’é il Molino e Pastificio De Matteis

A molti potrebbe non suonare familiare questa azienda nata nel 1993. Eppure, sicuramente molti hanno assaggiato la pasta prodotta nei suoi stabilimenti. Quello principale ha sede a Flumeri, in provincia di Avellino, nella zona dell’Irpinia chiamata Baronia. Dovete sapere che si tratta di un’azienda conosciutissima sia in Italia che nel resto del mondo. I grani utilizzati da questo pastificio sono coltivati e raccolti in Irpinia, Puglia e Basilicata.

Si tratta di grani locali, quasi completamente a km 0 e che vengono lavorati direttamente dalla stessa azienda che produce la rinomata Pasta Armando. Ebbene sì, avete capito benissimo, la pasta secca trafilata al bronzo venduta da Eurospin esce dagli stessi stabilimenti della più famosa Pasta Armando.