Pressione alta, mio padre ha cominciato a mangiare questi alimenti ed è cambiato tutto: addio problema

Con la pressione alta mio padre ha cominciato a mangiare questi alimenti, ed ecco che la sua vita è cambiata, e ha detto addio per sempre al problema.

Il nostro corpo è potenzialmente una macchina perfetta, ma occorre essere in grado di prendersene cura nella maniera corretta. L’alimentazione è uno degli elementi che determinano lo stare bene di una persona e può anche scongiurare l’insorgenza di forme patologiche come l’ipertensione.

Ma troppe volte per pigrizia, per via degli eccessivi impegni o per motivazioni che ci diamo come alibi, seguiamo un’alimentazione completamente sbagliata, che ci può creare non pochi problemi.

Per questa ragione, negli ultimi anni i continui moniti degli esperti hanno fatto in modo che si ponesse maggiore attenzione nei confronti di ciò che portiamo a tavola.

Per quello che riguarda l’ipertensione, ci sono alcuni alimenti che possono aiutare a contrastarla. E mio padre ne è testimone.

Ipertensione: cause e rischi

Sono milioni gli italiani che soffrono di pressione sanguigna irregolare. Diversi i fattori che possono determinare l’insorgere di questa problematica che, a lungo andare, potrebbe portare a una serie di patologie anche pericolose per la vita del soggetto. L’ipertensione affatica infatti il corpo, in particolare il cuore, e questo accorcia di gran lunga l’aspettativa di vita. Questi i motivi per cui tenere a bada i valori della pressione arteriosa risulta essere veramente determinante per il benessere del soggetto.

Tra le cause scatenanti dell’ipertensione è possibile indicare il sovrappeso e l’obesità, problematiche che negli ultimi anni, anche per via del diffondersi dello junk food, si sono diffuse a vista d’occhio, colpendo moltissimi italiani. Va da sé che adottare un’alimentazione più sana ed equilibrata può invertire la tendenza.

Risolvere l’ipertensione a tavola

Al fine di ridurre il rischio di ipertensione e di molte altre patologie, occorre seguire una dieta che sia sana ed equilibrata. È inoltre indispensabile condurre uno stile di vita attivo e ridurre il consumo di sale, soprattutto se iodato. Infine, secondo gli esperti ci sarebbero alcuni alimenti in grado di abbattere la pressione alta.

Occorre eliminare fritture, alcolici, dolci e prodotti industriali con zuccheri aggiunti, inserire più fibre e consumare in particolare: aglio, banane, semi di lino e cioccolato fondente, alimenti che sarebbero immediatamente in grado di abbassare la pressione. L’aglio è un vasodilatatore molto efficace, le banane apportano potassio e contrastano il sodio, i semi di lino sono ricchi di fibre e infine il cioccolato fondente contiene polifenoli, ovvero potenti antiossidanti con effetto vasodilatatore e regolatore dei livelli di pressione.