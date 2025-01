I medici sono tutti d’accordo: l’unica acqua che fa bene ai reni è questa qui | Non ignorarla più al supermercato

Te lo dicono i medici: quando vai a fare la spesa devi comprare solo quest’acqua, è l’unica che fa veramente bene ai reni. Ecco cosa devi sapere.

L’acqua è veramente essenziale per la nostra vita. Gli esperti ci dicono che dobbiamo bere almeno 2 litri di acqua al giorno, affinché il nostro organismo possa godere di buona salute a lungo.

Purtroppo, però, in molti non ascoltano tale consiglio e il rischio maggiore è quello di incorrere nella disidratazione. E inoltre, ci si pone spesso il problema di quale sia la tipologia di acqua migliore da infilare nel carrello.

Quando si va al supermercato, infatti, ci si imbatte in un’ardua scelta. Sono infatti numerosi i marchi che in qualche modo cercano di catturare l’attenzione dei consumatori, proponendosi sempre come i migliori in circolazione.

Ma i nutrizionisti esperti adesso ci rivelano qual è l’acqua migliore in assoluto.

Acqua: non ignorare la tua sete

Se si può digiunare per alcuni giorni, è quasi impossibile non bere: l’acqua è veramente essenziale per il nostro corpo e per la nostra salute. Ci sono persino esperti che sostengono che non si dovrebbe neppure arrivare ad avvertire il senso di sete, poiché in quel momento si sta già andando incontro alla disidratazione. L’acqua è la nostra fonte di vita, in grado non solo di idratare l’organismo, ma anche fornire minerali essenziali per le sue funzionalità.

Tra i diversi marchi che il mercato propone, ce ne sarebbero alcuni che sono migliori di altri, soprattutto in termini di elementi presenti al loro interno. Nel momento della scelta occorre perciò saper leggere l’etichetta, per evitare di acquistare un’acqua di infima qualità. Ecco allora cosa sapere per poter fare una buona scelta al momento dell’acquisto.

Acqua minerale: ecco cosa devi scegliere

Nel momento dell’acquisto occorre leggere la composizione dell’acqua. Il primo elemento da considerare è il residuo fisso, che deve essere basso, in quanto in grado di sovraccaricare i reni. Una buona acqua, al contrario, favorisce la diuresi, eliminando le scorie.

Il residuo fisso deve quindi essere inferiore ai 50 mg. Attenzione al prezzo: in alcuni casi le acque meno care sono anche quelle migliori in assoluto. Occorre quindi abbandonare la credenza secondo la quale un prezzo più elevato si traduce anche in una qualità migliore. Secondo un recente ranking, nel 2025 il prodotto migliore in commercio è l’acqua Smeraldina, che sfocia dai Monti di Deu, in provincia di Sassari.