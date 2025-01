Lavatrice, prima di ogni lavaggio DEVI metterci questo: tutte le nonne ancora lo fanno | I panni saranno come nuovi

Secondo le nonne, prima di ogni lavaggio all’interno della lavatrice si dovrebbe mettere proprio questo. I panni verranno come nuovi.

La lavatrice è la vera amica di tutte le casalinghe. Ammettiamolo: la sola idea di fare a meno di questo elettrodomestico preoccuperebbe veramente chiunque. Sono passati ormai decenni da quando si lavavano i capi di abbigliamento a mano, adesso invece va tutto in lavatrice.

In fondo, cosa c’è di più semplice? Metti i vestiti nel cestello, scegli il programma e quindi procedi con il lavaggio: minimo sforzo e massima resa, no? In realtà, molti commettono ogni giorno un errore imperdonabile, e che compromette la buona riuscita del bucato.

Perché, se non si utilizza un programma corretto, un sapone di qualità elevata e soprattutto se non si applicano alcune accortezze, i capi potrebbero non essere come ci si aspetta.

Il segreto? In realtà ce lo rivelano le nostre nonne, le stesse che lavavano i vestiti con la cenere.

Lavatrice: i detergenti chimici non sempre sono efficaci

Il mercato dei detergenti per la lavatrice si è ampliato veramente moltissimo. Nei negozi specializzati sono veramente tantissime le marche e le tipologie di prodotto tra cui è possibile scegliere. Profumazioni differenti, flaconi dai colori scintillanti e influencer che ci consigliano un marchio piuttosto che un altro. In questo marasma, scegliere il prodotto giusto potrebbe non essere semplice, ma forse conoscendo alcuni segreti delle nonne si potrebbe risparmiare un sacco sull’acquisto dei prodotti chimici.

Questa volta a venire incontro alle belle lavanderine disperate vi sarebbe un ortaggio veramente molto comune, che si trova in qualsiasi casa. Quale? Probabilmente non lo immagineresti mai…

E se una patata ti fa diventare il bucato più bello?

Ebbene sì, l’uso delle patate potrebbe rendere il tuo bucato più bello. In particolare, il loro utilizzo sarebbe adatto alla pulizia dei tessuti delicati, poiché in grado di togliere gli ingiallimenti e le macchie grazie all’amido contenuto loro interno, e che funge da fantastico sbiancante.

Le macchie di grasso possono essere tolte in maniera molto semplice. Ma se le patate non ci sono in casa, è possibile utilizzare anche la fecola di patate, da applicare prima del lavaggio per riuscire ad ottenere degli ottimi risultati. Un rimedio veramente naturale, molto semplice da utilizzare, ecosostenibile ed economico.