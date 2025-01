Maxi concorso pubblico: l’azienda assume subito e le basta la licenzia media | Contratto indeterminato

Arrivato un nuovo maxi concorso pubblico. C’é un’azienda che assume urgentemente, e per il lavoro da svolgere basta la licenza media.

Nuova opportunità importante per chi è alla ricerca di un lavoro. È stato indetto, infatti, un nuovo maxi concorso che offre prospettive allettanti. In pratica, c’é un’azienda che assume subito e, soprattutto, a tempo indeterminato. Inoltre, il requisito richiesto è il conseguimento della Licenza Media. Si tratta quindi di un’opportunità da cogliere al volo.

Il 2025 si è aperto sulla scia dell’anno che lo ha preceduto. Sappiamo tutti come è andata nel 2024 sul fronte lavorativo. Pensiamo ai tantissimi concorsi banditi, alcuni dei quali si sono già chiusi e i vincitori hanno già potuto iniziare il loro nuovo percorso lavorativo. Altri invece sono ancora in essere, e saranno chiusi in breve tempo.

Inoltre, nel 2025 arriveranno numerosissimi nuovi concorsi per colmare le lacune di dipendenti in tutta la Pubblica Amministrazione. Si parla di ben 20.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato che consentiranno di abbattere drasticamente il precariato, dando maggiore stabilità ai cittadini.

Ora, poi, c’é un’azienda che è alla ricerca di nuovo personale e, come già anticipato in precedenza, assume a tempo indeterminato. Insomma, è proprio il caso di candidarsi a questa nuova procedura selettiva messa su da una delle tante aziende presenti sul territorio nazionale.

Pubblicato il Bando di Concorso: si ricercano 32 nuovi dipendenti

Il Concorso è stato bandito dalla ASP Daniele Moro con sede in Morsano al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Ovviamente, possono partecipare tutti i cittadini italiani, non solo quelli che vivono nella provincia di Pordenone o in Friuli – Venezia – Giulia. Si tratta di ben 32 posti di lavoro a tempo indeterminato, di cui uno solo a tempo parziale di 18 ore.

Gli altri 31, invece, sono a tempo pieno. Insomma, un’opportunità importante per chi vuole iniziare un percorso stabile all’interno di strutture sanitarie. Fatte queste dovute premesse, scopriamo insieme quali sono i requisiti di partecipazione previsti dal bando appena pubblicato, la scadenza di quest’ultimo e quali prove si dovranno sostenere.

32 posti per OSS a tempo indeterminato

L’avviso di selezione è rivolto a candidati di entrambi i sessi che hanno compiuto il 18° anno di età e che hanno la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea. Come sempre, non bisogna aver riportato condanne penali e neppure essere stati destituiti da mansioni nel pubblico impiego. Requisito fondamentale, però, è aver conseguito la Qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario. Chi risulterà essere vincitore di concorso dovrà occuparsi dell’igiene personale, dell’alimentazione e della mobilizzazione dell’utenza. Inoltre, dovrà curare le relazioni e supportare i pazienti nelle loro attività quotidiane.

Il lavoro si svolge su turni ed include anche i giorni festivi. Ci sarà sia una prova scritta che una prova orale, ed in entrambi i casi risulteranno superate al raggiungimento di 21 punti sui 30 complessivi. La prova scritta si svolgerà il 3 marzo alle ore 13.15, mentre la prova orale sarà articolata su tre giorni, dal 4 al 6 marzo 2025 e si terranno tutte presso presso la sede dell’Azienda. La domanda va inoltrata sul sito InPA, allegando il proprio curriculum vitae e previo il pagamento della tassa di partecipazione, che ammonta a 10€.