Siamo in crisi di personale, dobbiamo assumere urgentemente: CONCORSO LAMPO del Comune di Roma | Danno lavoro a tutti

Il Comune di Roma è a corto di personale ed ha avviato un concorso lampo: meglio candidarsi subito, assumono proprio tutti.

Ancora una nuova opportunità di lavoro per potersi sistemare e guardare al futuro in maniera molto più serena. Questa volta, però, non si tratta di un Concorso già annunciato da tempo, anzi: questa notizia è piombata come un fulmine a cielo sereno, in maniera improvvisa.

In questi ultimi mesi, infatti, si è parlato di nuove procedure di selezione che sarebbero arrivate quest’anno nella Pubblica Amministrazione e che si sarebbero aggiunte a quelle già in essere, partite lo scorso anno. Nel 2025, inoltre, saranno oltre 20 mila i posti messi a concorso, e che andranno a coprire tutti i posti vacanti che serviranno a colmare i vuoti di organico.

La notizia degli ultimi giorni è che il Comune di Roma ha carenza di organico. Pensate che sono ben 5 mila i dipendenti persi negli ultimi anni. Per far sì che la macchina burocratica dell’Ente possa operare velocemente, ci sarebbe necessità di assumere ben 3000 nuove unità di personale. Il Sindaco ha fatto richiesta dei fondi necessari al Governo che, però, al momento non ha fornito alcuna risposta adeguata.

Pertanto, il Comune della Capitale ha deciso di passare alle maniere forti e di bandire autonomamente un nuovo maxi concorso che vedrà l’assunzione di numerosissimi cittadini. La necessità è dettata soprattutto dal periodo storico che stiamo vivendo. Come ben sapete, infatti, è l’anno del Giubileo e, per questo motivo, si prevede un enorme flusso di visitatori a Roma. Perciò, ecco che è arrivato il Concorso di cui vi abbiamo dato notizia. Scopriamolo insieme.

Un concorso lampo per assunzione urgente di personale

Il Comune di Roma è davvero nei guai. Ha infatti la necessità di assumere urgentemente nuovo personale, poiché c’è carenza. Come già accennato, nel corso del tempo l’Amministrazione capitolina ha visto diminuire di oltre 5 mila unità i propri dipendenti, e la maggior parte di quelli ancora a lavoro hanno raggiunto (o quasi) la propria età pensionabile. Insomma, si tratta di una situazione di emergenza.

Ecco che, allora, la giunta ha deciso di assumere urgentemente nuovo personale e lo farà con i fondi che ha già a disposizione, senza aspettare una risposta positiva da parte del Governo attuale. Insomma, deve assumere, e lo farà con ciò che ha nelle proprie casse. Fatte queste premesse, scopriamo insieme quali sono i posti per i quali concorrere e in che modo avverranno le selezioni.

1500 assunzioni urgenti al Comune di Roma per il Giubileo

Il Giubileo 2025 è già iniziato e, per questo motivo, va da sé che le selezioni pubbliche del Comune di Roma saranno super veloci. Le assunzioni avverranno in due modalità distinte. In primis, ci sarà lo scorrimento di graduatoria per circa 600 o 700 posti.

Inoltre, il Comune potrà attingere dalle graduatorie di altri Enti. Infine, sarà indetto un Concorso Pubblico per coprire i restanti 900 posti vacanti e per cui si ricercano urgentemente nuove figure professionali. Insomma, è un’opportunità ghiotta per quanti vogliono sistemarsi nel mondo del lavoro nel più breve tempo possibile.