Lavoro, se conosci questa lingua ti strapagano: altro che inglese | Ti fanno firmare il contratto dopo neanche 10 minuti

Scopriamo quali sono le lingue più richieste da parte dei datori di lavoro, e che consentono di ricevere compensi assai elevati.

Se un tempo, per essere appetibili sul mercato del lavoro internazionale, era sufficiente conoscere molto bene l’inglese, oggi non è più così.

Ormai la lingua anglosassone per antonomasia la conoscono tutti, chi più chi meno. Le nostre scuole, sin dalle primarie, consentono ai ragazzi di impratichirsi sin da giovanissimi con l’inglese: di fatto, lo si studia tutti almeno per tredici anni… E ciononostante essa rimane la lingua più richiesta sul mercato del lavoro.

Ma proprio perché la concorrenza è tanta, quei lavori dove è indispensabile parlare inglese non sono poi pagati così bene. Una ricerca recente da parte di Preply, piattaforma per l’apprendimento delle lingue straniere, stima infatti lo stipendio medio dei professionisti anglo-parlanti a circa 44.000 € annui. Ben un terzo meno rispetto allo stipendio di chi lavora con l’estone, il vietnamita, l’indonesiano o il malese.

Certo, si tratta di lingue veramente di nicchia, che non si studiano così facilmente. Inoltre, non è che le offerte di lavoro per chi parla queste lingue fiocchino dappertutto. Ma proprio per questo, i professionisti che le masticano fluentemente sono pagati decisamente bene.

Le lingue più richieste sul mercato del lavoro

Ma, a parte l’inglese, quali sono le altre lingue più richieste sul mercato del lavoro? Indubbiamente, le aziende del nostro paese, oltre a cercare anglofoni, puntano soprattutto verso coloro che sanno il tedesco e il francese.

Il podio delle lingue più richieste non combacia affatto, però, con quello delle lingue più pagate: anche il tedesco e il francese non consentono infatti stipendi così elevati a chi li mastica. Per ottenere cifre decisamente più consistenti è dunque necessario guardare altrove. Vediamo quindi quali sono le lingue più pagate in assoluto.

Le lingue più pagate sul mercato del lavoro

Come abbiamo visto, estone, vietnamita, indonesiano e malese garantiscono salari attorno ai 60.000 € annui. Ma a ruota possiamo trovare altre lingue – diciamo così – altrettanto esotiche, che forniscono un background eccellente per guadagnare decisamente tanto.

Ci riferiamo in primo luogo al coreano, che può farci raggiungere redditi attorno ai 56.000 €, e al cinese mandarino (54.000 €). Rimanendo più vicino a noi, anche l’Europa ha idiomi di nicchia tali che, conoscendoli a menadito, possono garantire stipendi degni di nota: il lussemburghese (circa 54.000 €) e il ceco (circa 49.000 €).