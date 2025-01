Benzinaio, quanto guadagna davvero a fine mese: la cifra è da pazzi | Non serve neppure un titolo di studi

Se si ama lavorare all’aperto e a contatto con la gente, quello del benzinaio è uno dei lavori più adatti. E lo stipendio non è così male.

Scegliere che lavoro fare, per i nostri ragazzi, è sempre più difficile.

E lo è soprattutto nel caso in cui non si abbia avuto la possibilità di compiere un percorso di studi ben strutturato, non solo non conseguendo una laurea, ma addirittura non avendo terminato neanche le scuole superiori. Con il solo diploma delle medie, le possibilità di scelta per il proprio futuro lavorativo proficuo e stabile sono davvero poche.

Fortunatamente, però, ci sono alcuni mestieri piuttosto tradizionali che ancora resistono e che non necessitano di specifici percorsi scolastici, né di soft skills particolari. Uno di questi mestieri è sicuramente quello dell’addetto alle pompe di benzina in una stazione di servizio.

Pur non essendo un lavoro che richiede particolari competenze tecniche, quello del benzinaio è un mestiere pagato non così male, anche da novizi. Uno stipendio entry level infatti si aggira poco al di sotto dei 1.200 € netti al mese, per circa 45 ore settimanali di lavoro, ovviamente su turni. E con il maturare dell’esperienza si possono ottenere guadagni ben maggiori.

Perché scegliere di fare il benzinaio

Certo, non tutti sono adatti a lavorare come benzinaio. Innanzitutto, è necessario avere una certa propensione a lavorare all’aperto: giorno, notte, estate ed inverno. Ciò significa essere ben consapevoli che freddo, caldo, pioggia e vento ci accompagneranno sempre, durante la nostra attività lavorativa.

Inoltre, è opportuno che chi stia alla pompa di benzina abbia un carattere cordiale ed affabile, perché si è costantemente a contatto con clientela di ogni tipo: giovani, anziani, donne, stranieri. E non sarebbe tollerabile per il datore di lavoro avere personale scontroso o eccessivamente chiuso.

Cosa fa un benzinaio

Quindi, riepilogando: amore per l’aria aperta e per il contatto con la gente sono sicuramente caratteristiche imprescindibili per chi vuole intraprendere la carriera da benzinaio. Ma cosa deve fare un addetto alle pompe di benzina, oltre a rifornire i clienti?

Tra le mansioni principali di un benzinaio, oltre al servizio alla pompa, va menzionata anche l’attività di piccola manutenzione delle auto che sostano presso la stazione di servizio. E’ infatti possibile che un cliente chieda aiuto, ad esempio, per controllare la pressione delle gomme o i livelli dei liquidi del motore (acqua ed olio). E il lavaggio dei cristalli.